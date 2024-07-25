День предотвращения утоплений и красных туфель: праздники и события 25 июля

Праздники 25 июля

Международный день здоровья, счастья и гипноза

Этот день посвящен повышению осведомленности о пользе гипноза для улучшения здоровья и счастья. Гипноз – это психологическое состояние, напоминающее сон, когда человек становится очень чувствительным к внушению или руководству. Гипнотерапия или использование гипноза как терапевтического метода широко применяется для помощи людям в преодолении вредных привычек и решении таких проблем, как депрессия, тревога, бессонница, хроническая боль и другие. Она также помогает людям избавиться от вредных привычек, таких как курение и переедание.

Всемирный день предотвращения утоплений

Это событие было основано резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в апреле 2021 года. Целью этого дня является повышение осведомленности о проблеме утоплений и информирование о способах их предотвращения.

Международный день красных туфель

Это событие не связано с обувью, а посвящено повышению осведомленности о болезни Лайма и других малоизвестных заболеваниях. Этот день был основан в честь австралийки Теды Минт, умершей от болезни Лайма в 2013 году. Болезнь Лайма – это инфекционное заболевание, вызванное бактерией Borrelia burgdorferi, которая передается через укусы инфицированных клещей. Симптомы могут включать лихорадку, головную боль, усталость, боли в мышцах и суставах, а также сыпь.

День зубного техника

Это неофициальный профессиональный праздник, возникший в начале 2000-х годов. Зубные техники – это специалисты, занимающиеся изготовлением и ремонтом зубных и лицевых протезов. Их работа требует знаний в области математики, физики, химии, анатомии, а также навыков гравировки и слесарного дела.

25 июля: даты и события

326 год – римский император Константин Великий впервые отказывается чествовать языческих идолов;

1139 год – португальский граф Афонсу I разбивают мусульман в битве при Орике;

1261 год – византийский император Михаил VIII Палеолог без боя занимает Константинополь;

1536 год – Конкистадор Себастьян де Белальказар основывает город Сантьяго де Кали;

1538 год – испанский конкистадор Франциско де Орельяна основывает город Гуаякиль;

1547 год – Генрих II Валуа становится королем Франции;

1567 год – Дон Диего де Лосада основывает город Сантьяго де Леон де Каракас, столицу Венесуэлы;

1587 год – японцы запрещают иезуитам проповедовать в стране;

1687 год – Ивана Мазепу было избирают гетманом Украины (дата по юлианскому календарю);

1814 год – британский изобретатель Джордж Стефенсон проводит первое испытание паровоза;

1909 год – француз Луи Блерио первым в мире перелетает Ла-Манш на моноплане собственной конструкции;

1920 год – формирование Евгением Петрушевичем в Вене зарубежного правительства ЗУНР;

1947 год – в Праге открывается I Всемирный фестиваль молодежи;

1957 год – в Тунисе упраздняют монархию;

1978 год – В Великобритании рождается первый человек, зачатый в результате искусственного оплодотворения;

2008 год – начинается визит Вселенского патриарха Варфоломея I в Украину;

2017 год – националистические силы обнажают начало бессрочной акции «Черный список», для ликвидации в Украине коллаборационного бизнеса.

В этот день родились: