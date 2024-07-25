День предотвращения утоплений и красных туфель: праздники и события 25 июля

Сегодня, 25 июля, Международный день здоровья, счастья и гипноза. А еще в этот день отмечают Всемирный день предотвращения утоплений и Международный день красных туфель. До Нового года осталось 159 дней.
Праздники 25 июля
Международный день здоровья, счастья и гипноза
Этот день посвящен повышению осведомленности о пользе гипноза для улучшения здоровья и счастья. Гипноз – это психологическое состояние, напоминающее сон, когда человек становится очень чувствительным к внушению или руководству. Гипнотерапия или использование гипноза как терапевтического метода широко применяется для помощи людям в преодолении вредных привычек и решении таких проблем, как депрессия, тревога, бессонница, хроническая боль и другие. Она также помогает людям избавиться от вредных привычек, таких как курение и переедание.
Всемирный день предотвращения утоплений
Это событие было основано резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в апреле 2021 года. Целью этого дня является повышение осведомленности о проблеме утоплений и информирование о способах их предотвращения.
Международный день красных туфель
Это событие не связано с обувью, а посвящено повышению осведомленности о болезни Лайма и других малоизвестных заболеваниях. Этот день был основан в честь австралийки Теды Минт, умершей от болезни Лайма в 2013 году. Болезнь Лайма – это инфекционное заболевание, вызванное бактерией Borrelia burgdorferi, которая передается через укусы инфицированных клещей. Симптомы могут включать лихорадку, головную боль, усталость, боли в мышцах и суставах, а также сыпь.
День зубного техника
Это неофициальный профессиональный праздник, возникший в начале 2000-х годов. Зубные техники – это специалисты, занимающиеся изготовлением и ремонтом зубных и лицевых протезов. Их работа требует знаний в области математики, физики, химии, анатомии, а также навыков гравировки и слесарного дела.
25 июля: даты и события
- 326 год – римский император Константин Великий впервые отказывается чествовать языческих идолов;
- 1139 год – португальский граф Афонсу I разбивают мусульман в битве при Орике;
- 1261 год – византийский император Михаил VIII Палеолог без боя занимает Константинополь;
- 1536 год – Конкистадор Себастьян де Белальказар основывает город Сантьяго де Кали;
- 1538 год – испанский конкистадор Франциско де Орельяна основывает город Гуаякиль;
- 1547 год – Генрих II Валуа становится королем Франции;
- 1567 год – Дон Диего де Лосада основывает город Сантьяго де Леон де Каракас, столицу Венесуэлы;
- 1587 год – японцы запрещают иезуитам проповедовать в стране;
- 1687 год – Ивана Мазепу было избирают гетманом Украины (дата по юлианскому календарю);
- 1814 год – британский изобретатель Джордж Стефенсон проводит первое испытание паровоза;
- 1909 год – француз Луи Блерио первым в мире перелетает Ла-Манш на моноплане собственной конструкции;
- 1920 год – формирование Евгением Петрушевичем в Вене зарубежного правительства ЗУНР;
- 1947 год – в Праге открывается I Всемирный фестиваль молодежи;
- 1957 год – в Тунисе упраздняют монархию;
- 1978 год – В Великобритании рождается первый человек, зачатый в результате искусственного оплодотворения;
- 2008 год – начинается визит Вселенского патриарха Варфоломея I в Украину;
- 2017 год – националистические силы обнажают начало бессрочной акции «Черный список», для ликвидации в Украине коллаборационного бизнеса.
В этот день родились:
- 1954 год – украинский журналист, публицист, писатель, общественный деятель Богдан Теленько;
- 1967 год — украинский писатель, историк, бандурист, есаул Азовского казацкого войска Дмитрий Белый;
- 1984 год – украинская поэтесса Татьяна Коноваленко.