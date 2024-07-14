Під Одесою чоловік пірнув у ставок і безвісти зник.

Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, нещасний випадок стався увечері 13 липня у селі Сухий Лиман Одеського району.

Купаючись у місцевому ставку, чоловік 1998 року народження пірнув і більше не з’являвся.

Співробітники поліції разом із місцевими жителями проводили обстеження узбережжя у місці, де зник чоловік, але зниклого так і не знайшли.

Сьогодні, 14 липня, пошукові роботи розпочали водолази ДСНС.

Як повідомлялося раніше, вранці, 9 липня жителі Чорноморська виявили в морі тіло чоловіка у військовій формі.

А 9 червня на одному з пляжів в Одесі знайшли тіло чоловіка у водолазному костюмі.