Під Одесою чоловік пірнув у ставок і безвісти зник.

Під Одесою чоловік пірнув у ставок і безвісти зник.

На Одещині відбуваються пошукові роботи на воді – водолази шукають чоловіка, який напередодні під час купання пірнув під воду та зник.

Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, нещасний випадок стався увечері 13 липня у селі Сухий Лиман Одеського району.

Купаючись у місцевому ставку, чоловік 1998 року народження пірнув і більше не з’являвся.

Співробітники поліції разом із місцевими жителями проводили обстеження узбережжя у місці, де зник чоловік, але зниклого так і не знайшли.

Сьогодні, 14 липня, пошукові роботи розпочали водолази ДСНС.

Як повідомлялося раніше, вранці, 9 липня жителі Чорноморська виявили в морі тіло чоловіка у військовій формі.

А 9 червня на одному з пляжів в Одесі знайшли тіло чоловіка у водолазному костюмі.

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