День вшанування рятувальників та безпородного собаки: свята та події 31 липня

Свята 31 липня

Міжнародний день вшанування рятувальників

Це день, коли ми говоримо «Спасибі» героям, які забезпечують безпеку відвідувачів басейнів та пляжів. Рятувальники – це ті, хто присвячує свій час та життя створенню безпечного середовища для плавців. Вони проводять інструктажі, постійно стежать за гостями, щоб запобігти травмам, і рятують їх від небезпечних для життя нещасних випадків. Щороку близько 10 000 людей рятуються від утоплення завдяки героїчним зусиллям рятувальників.

День народження Гаррі Поттера

Це свято, яке щороку відзначають усі шанувальники цього чарівного світу. Саме 31 липня 1980 року, згідно з історією, яку вигадала знаменита Джоан Роулінг, народився Гаррі Поттер. Цей день також є днем ​​народження автора серії романів про легендарного хлопчика.

День безпородного собаки

День безпородного собаки було розпочато захисницею тварин та біхевіористкою Колін Пейдж. Мета цього свята – підкреслити чарівність та тяжке становище собак змішаних порід. Ці собаки часто стикаються з проблемами в пошуку будинку через те, що перевага надається чистокровним породам. Але насправді собаки змішаних порід мають унікальний генетичний склад, який може призвести до меншої кількості проблем зі здоров’ям та поєднання найкращих характеристик різних порід.

Всесвітній день рейнджерів

Це свято було засноване у 2007 році Міжнародною федерацією рейнджерів (International Ranger Federation, IRF) з метою відзначити внесок паркових рейнджерів в охорону природи та вшанувати пам’ять загиблих рейнджерів, які виконували свою службу.

День африканської жінки

Це свято розпочато завдяки Всеафриканській конференції жінок, яка відбулася у Дар-ес-Саламі (Танзанія) 1962 року. Свято спрямоване на підвищення поінформованості про жінок з Африки, їх досягнення та внесок у суспільство. Також день африканської жінки допомагає африканським жінкам подолати проблеми утиску прав та дискримінації.

31 липня: цей день в історії

30 рік до зв. е. – битва при Олександрії, коли Марк Антоній завдає поразки військам Октавіана;

781 рік – вперше зареєструють виверження гори Фудзі в Японії;

904 рік – араби захопили Салоніки, друге за величиною місто Візантійської імперії;

1431 рік – битвою на переправі під Луцьком розпочинається громадянська війна Великого князя Литовського Свидригайло та короля Владислава II Ягайло;

1498 – експедиція X. Колумба відкриває о. Тринідад;

1667 рік – укладання Бредського світу, що завершує другу англо-голландську війну;

1919 рік – Армія УНР та Українська Галицька армія займають Київ;

1837 рік – закладають будинок (Червоний корпус) Київського університету;

1941 рік – Костя Паньковського у Львові стає головою Генерального секретаріату Української Національної Ради;

1971 рік – вперше людина проїжджає Місяцем на спеціальному модулі Lunar Rover Vehicle;

1975 рік – у Гельсінкі відкривається Нарада з безпеки та співробітництва в Європі, на якій прийнято Заключний акт, що містить розділ про права людини;

1994 рік – Сергій Бубка встановлює світовий рекорд у стрибках із жердиною – 6,14 м.

Цього дня народилися: