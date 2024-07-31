День честования спасателей и беспородной собаки: праздники и события 31 июля

Праздники 31 июля

Международный день чествования спасателей

Это день, когда мы говорим «Спасибо» героям, обеспечивающим безопасность посетителей бассейнов и пляжей. Спасатели – это те, кто посвящает свое время и жизнь созданию безопасной среды для пловцов. Они проводят инструктажи, постоянно следят за гостями, чтобы предотвратить травмы, и спасают их от опасных для жизни несчастных случаев. Каждый год около 10 000 человек спасаются от утопления благодаря героическим усилиям спасателей.

День рождения Гарри Поттера

Это праздник, который каждый год отмечают все поклонники этого волшебного мира. Именно 31 июля 1980 года, согласно истории, которую придумала знаменитая Джоан Роулинг, родился Гарри Поттер. Этот день также является днем рождения автора серии романов о легендарном мальчике.

День беспородной собаки

День беспородной собаки был начат защитницей животных и бихевиористкой Колин Пейдж. Цель этого праздника – подчеркнуть обаяние и тяжелое положение собак смешанных пород. Эти собаки часто сталкиваются с проблемами в поиске дома из-за того, что предпочтение отдается чистокровным породам. Но на самом деле собаки смешанных пород имеют уникальный генетический состав, который может привести к меньшему количеству проблем со здоровьем и сочетанию лучших характеристик разных пород.

Всемирный день рейнджеров

Этот праздник был основан в 2007 году Международной федерацией рейнджеров (International Ranger Federation, IRF) с целью отметить вклад парковых рейнджеров в охрану природы и почтить память погибших рейнджеров, выполнявших свою службу.

День африканской женщины

Этот праздник был начат благодаря Всеафриканской конференции женщин, которая состоялась в Дар-эс-Саламе (Танзания) 1962 года. Праздник направлен на повышение осведомленности о женщинах из Африки, их достижениях и вкладе в общество. Также день африканской женщины помогает африканским женщинам преодолеть проблемы ущемления прав и дискриминации.

31 июля: этот день в истории

30 год до н. э. – битва при Александрии, когда Марк Антоний наносит поражение войскам Октавиана;

781 год – впервые зарегистрируют извержение горы Фудзи в Японии;

904 год – арабы захватили Салоники, второй по величине город Византийской империи;

1431 год – битвой на переправе под Луцком начинается гражданская война Великого князя Литовского Свидригайло и короля Владислава II Ягайло;

1498 год – экспедиция X. Колумба открывает о. Тринидад;

1667 год – заключение Бредского мира, завершающее вторую англо-голландскую войну;

1919 год – Армия УНР и Украинская Галицкая армия занимают Киев;

1837 год – закладывают дом (Красный корпус) Киевского университета;

1941 год – Костя Паньковского во Львове становится главой Генерального секретариата Украинского Национального Совета;

1971 год – впервые человек проезжает по Луне на специальном модуле Lunar Rover Vehicle;

1975 год – в Хельсинки открывается Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, на котором принят Заключительный акт, содержащий раздел о правах человека;

1994 год – Сергей Бубка устанавливает мировой рекорд в прыжках с шестом – 6,14 м.

В этот день родились: