День відповідального туризму та медичної фізики: які ще свята відзначають 7 листопада

Свята 7 листопада

Міжнародний день боротьби з насильством та булінгом у навчальних закладах

Випадає на перший четвер листопада. Розпочато ЮНЕСКО. Мета цього дня – привернути увагу до проблем насильства та буллінгу серед дітей та молоді в освітніх закладах та сприяти створенню безпечних умов навчання, де панує повага, підтримка та довіра. Основна тема цього дня – об’єднання зусиль суспільства, педагогів, батьків та учнів, щоб зупинити насильство, фізичний, вербальний та емоційний булінг, а також кібербулінг. ЮНЕСКО підкреслює, що насильство та буллінг у школах можуть мати руйнівні наслідки для емоційного, психічного та соціального розвитку дітей та підлітків, впливаючи на їхню успішність, самооцінку та довгострокове благополуччя.

Всесвітній день відповідального туризму

Цей день заснований з метою підвищення обізнаності щодо важливості відповідального підходу до туризму, який враховує екологічні, культурні та соціальні аспекти. Ініціативу започаткувала Міжнародна коаліція відповідального туризму (International Coalition of Responsible Tourism) для привернення уваги до позитивного впливу, який може мати відповідальний туризм як на природні, так і на культурні ресурси.

Міжнародний день медичної фізики

Цей день заснований Міжнародною організацією медичної фізики (IOMP) 2013 року, щоб підвищити поінформованість про важливість медичної фізики та роль медичних фізиків у сучасній медицині. Дата обрана на честь дня народження Марії Кюрі, відомої вченої-фізики та хіміки, яка зробила значний внесок у дослідження радіоактивності.

Міжнародний день інуїтів

Це свято було розпочато, щоб вшанувати культуру, історію та права інуїтів – корінного народу Арктичного регіону. Іннуїти мешкають на територіях Канади, Гренландії, Аляски (США) та Чукотки (Росія). День ініційований Міжнародною радою інуїтів (Inuit Circumpolar Council, ICC), що є міжнародною організацією, що об’єднує інуїтів різних країн для захисту їх прав та культурної ідентичності.

Міжнародний день африканського письменника

Був заснований Африканською асоціацією письменників (Panafrican Writers’ Association, PAWA) для вшанування літературної спадщини Африки та підтримки африканських авторів, які сприяють розвитку культури та освіти на континенті. Ціль цього дня – популяризувати африканську літературу, привернути увагу до проблем, з якими стикаються письменники, та розширити їх вплив на світову літературну сцену.

Міжнародний день стауту

Випадає на перший четвер листопада. Йому започаткували любителі стауту для вшанування цього особливого виду пива, відомого своїм темним кольором, насиченим смаком та багатою історією. Стаут – це темне пиво, яке відрізняється насиченим смаком, нотками шоколаду, кави, смаженого солоду і, іноді, карамелі. Історично стаут ​​походить від портера (іншого типу темного пива), але згодом став окремим стилем. Найвідоміші види стауту – це ірландський (або сухий), імперський, вівсяний, молочний та шоколадний. Кожен з них має свій унікальний смаковий профіль залежно від інгредієнтів і методів варіння, що використовуються.

Міжнародний день проектного менеджера

Святкується першого четверга листопада. Це професійне свято створено, щоб відзначити важливу роль проектних менеджерів у бізнесі, технологіях, будівництві, IT та багатьох інших галузях. Мета цього дня – підкреслити цінність проектного менеджменту, відзначити внесок професіоналів, які ведуть до успішного завершення, та підвищити поінформованість про навички та зусилля, необхідні для управління проектами.

Пам’ятні дати 7 листопада

1708 рік – український гетьман Іван Мазепа з частиною свого війська з’єднується з військами шведського короля Карла XII біля села Гірки;

1788 рік – козаки під керівництвом Антона Головатого завойовують османську фортецю Очаків;

1909 рік – у Львові створюють Український Студентський Союз;

1918 рік – початок третього наступу більшовиків на Україну;

1919 рік – в Ізяславі УНР та Польська Республіка підписують протокол про встановлення демаркаційної лінії між українськими та польськими військами;

1920 рік – за згодою в Ялтушкові Добровольча армія де-факто визнає незалежність УНР;

1928 рік – у Харкові офіційно відкривають Держпром – перший український та європейський хмарочос;

1940 рік – В Канаді створюють Комітет українців Канади – КУК;

1941 рік – Люфтваффе топить теплохід «Вірменія» поблизу Севастополя;

1951 рік – у Києві розпочинає роботу перший в Українській РСР телевізійний центр;

1967 рік – Генеральна Асамблея ООН приймає Декларацію про ліквідацію дискримінації жінок;

1990 рік – розгін міліцією у Києві студентів на площі Перемоги та провокація проти народного депутата Степана Хмари;

2000 рік – Джордж Уокер Буш стає президентом США;

2009 рік – британський боксер-супертяж Девід Хей перемагає Миколу Валуєва і відібрав у нього титул чемпіона світу за версією WBA.

Цього дня народилися: