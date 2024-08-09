День тримання за руку та книголюбів: що ще святкують 9 серпня

Що святкують в Україні та світі 9 серпня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.
Свята та події 9 серпня
День тримання за руку
Цей день присвячений простому, але важливому жесту – триманню за руку, який символізує близькість і підтримку. Він нагадує про важливість фізичного контакту в стосунках, будь то між батьками і дітьми, друзями або закоханими. Простий дотик руки може зміцнити зв’язок і показати, що ви поруч у важкі моменти.
Міжнародний день корінних народів світу
Свято спрямоване на визнання та підтримку культурної спадщини корінних народів по всьому світу. В цей день акцентується увага на питаннях прав людини, збереження мов та традицій, а також на боротьбі з дискримінацією. Це можливість для суспільства вшанувати унікальність і різноманіття культур корінних народів і сприяти їхньому розвитку та захисту.
Міжнародний день коворкінгу
Свято відзначає популярність і розвиток коворкінгових просторів, які стають важливим аспектом сучасного робочого середовища. Це можливість для фрилансерів, стартапів і маленьких компаній знайти спільні робочі простори, що сприяє продуктивності та креативності. День також підкреслює переваги гнучких умов праці та колективної роботи.
Всесвітній день книголюбів
Цей день присвячений святкуванню читання та любові до книг. Відзначення цього дня стимулює інтерес до літератури і підкреслює важливість читання для особистого розвитку і освіти. Бібліотеки, книгарні та читальні клуби часто організовують спеціальні заходи, щоб залучити людей до світу книг і сприяти поширенню читацької культури.
Іменини 9 серпня
Які сьогодні іменини: Олексій, Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Леонтій, Макар, Матвій, Петро, Яків, Ірина, Маргарита, Марія.
Хто з відомих людей народився 9 серпня
- 1938 рік: Леонід Кучма, який пізніше став президентом України (1994–2004), розпочав свою діяльність.
- 1973 рік: Олександр Пономарьов, відомий український співак і учасник конкурсу «Євробачення», народився в цей рік.
- 1976 рік: У цьому році з’явилася на світ Олена Ляшенко, українська фігуристка, яка здобула популярність у своєму спорті.
Пам’ятні дати 9 серпня
- 1483 рік: Відбувається відкриття Сікстинської капели, одного з найвідоміших архітектурних та художніх шедеврів світу.
- 1570 рік: У Японії відбувається битва при Анеґава, де союзні війська під командуванням Оди та Токуґави завдають поразки силам Адзаї і Асакури.
- 1620 рік: Козацька флотилія під командуванням Яцька Нероди відправляється в похід на Стамбул, що підкреслює амбіції та військову могутність козаків.
- 1803 рік: Вперше демонструється пароплав, розроблений Робертом Фултоном, що знаменує початок нової ери в транспортуванні по воді.
- 1842 рік: Відбувається демаркація кордону між Канадою і США згідно з договором Вебстера—Ешбертона, який встановлює чіткі межі між двома країнами.
- 1848 рік: В Буковині скасовується кріпацтво, що стало важливим кроком на шляху до соціальних змін та поліпшення життя селян.
- 1859 рік: Американець Натан Еймс отримує патент на ескалатор, що стає значним досягненням в інженерії і транспортних технологіях.
- 1863 рік: В Японії спалахує інцидент Бункю, що викликав політичні та соціальні потрясіння в країні.
- 1896 рік: Німецький піонер авіації Отто Лілієнталь зазнає аварії, яка завершує його експерименти з літальними апаратами.
- 1910 рік: Американець Алва Фішер отримує патент на електричну пральну машину, яка революціонізує домашнє прибирання.
- 1919 рік: Велика Британія проголошує протекторат над Персією, що має значний вплив на політичну ситуацію в регіоні.
- 1940 рік: Завершується будівництво залізниці Берлін—Багдад, що символізує важливе інфраструктурне досягнення в епоху глобальних амбіцій.
- 1942 рік: Британська колоніальна адміністрація заарештовує Магатму Ґанді, лідера індійського національно-визвольного руху, що стало важливим етапом у боротьбі за незалежність Індії.
- 1944 рік: Вінстон Черчилль прибуває до Неаполя для переговорів з лідером югославських партизанів Йосипом Броз Тіто, що підкреслює стратегічне значення цієї зустрічі.
- 1945 рік: Вибух атомної бомби в Нагасакі, що став важливою подією в історії Другої світової війни і ядерного століття.
- 1965 рік: Сингапур проголошує незалежність від Малайзії, що стало важливою віхою в історії цього азіатського міста-держави.
- 1974 рік: Річард Ніксон стає першим президентом США, який подає у відставку на тлі скандалу Вотергейт, що викликало значний політичний резонанс.
- 1990 рік: Американські війська починають прибувати до Саудівської Аравії для військової операції проти Іраку, що стало важливою подією в міжнародній політиці.