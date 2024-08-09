День тримання за руку та книголюбів: що ще святкують 9 серпня

Свята та події 9 серпня

День тримання за руку

Цей день присвячений простому, але важливому жесту – триманню за руку, який символізує близькість і підтримку. Він нагадує про важливість фізичного контакту в стосунках, будь то між батьками і дітьми, друзями або закоханими. Простий дотик руки може зміцнити зв’язок і показати, що ви поруч у важкі моменти.

Міжнародний день корінних народів світу

Свято спрямоване на визнання та підтримку культурної спадщини корінних народів по всьому світу. В цей день акцентується увага на питаннях прав людини, збереження мов та традицій, а також на боротьбі з дискримінацією. Це можливість для суспільства вшанувати унікальність і різноманіття культур корінних народів і сприяти їхньому розвитку та захисту.

Міжнародний день коворкінгу

Свято відзначає популярність і розвиток коворкінгових просторів, які стають важливим аспектом сучасного робочого середовища. Це можливість для фрилансерів, стартапів і маленьких компаній знайти спільні робочі простори, що сприяє продуктивності та креативності. День також підкреслює переваги гнучких умов праці та колективної роботи.

Всесвітній день книголюбів

Цей день присвячений святкуванню читання та любові до книг. Відзначення цього дня стимулює інтерес до літератури і підкреслює важливість читання для особистого розвитку і освіти. Бібліотеки, книгарні та читальні клуби часто організовують спеціальні заходи, щоб залучити людей до світу книг і сприяти поширенню читацької культури.

Іменини 9 серпня

Які сьогодні іменини: Олексій, Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Леонтій, Макар, Матвій, Петро, Яків, Ірина, Маргарита, Марія.

Хто з відомих людей народився 9 серпня

1938 рік: Леонід Кучма, який пізніше став президентом України (1994–2004), розпочав свою діяльність.

1973 рік: Олександр Пономарьов, відомий український співак і учасник конкурсу «Євробачення», народився в цей рік.

1976 рік: У цьому році з’явилася на світ Олена Ляшенко, українська фігуристка, яка здобула популярність у своєму спорті.

Пам’ятні дати 9 серпня