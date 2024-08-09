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День держания за руку и книголюбов: что еще празднуют 9 августа

День держания за руку и книголюбов: что еще празднуют 9 августа

Что празднуют в Украине и мире 9 августа. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.

Праздники и события 9 августа

День держания за руку

Этот день посвящен простому, но важному жесту — держанию за руку, который символизирует близость и поддержку. Он напоминает о важности физического контакта в отношениях, будь то между родителями и детьми, друзьями или влюбленными. Простое прикосновение руки может укрепить связь и показать, что вы рядом в трудные моменты.

Международный день коренных народов мира

Праздник направлен на признание и поддержку культурного наследия коренных народов по всему миру. В этот день акцентируется внимание на вопросах прав человека, сохранения языков и традиций, а также на борьбе с дискриминацией. Это возможность для общества почтить уникальность и многообразие культур коренных народов и способствовать их развитию и защите.

Международный день коворкинга

Праздник отмечает популярность и развитие коворкинговых пространств, которые становятся важным аспектом современной рабочей среды. Это возможность для фрилансеров, стартапов и маленьких компаний найти совместные рабочие пространства, что способствует продуктивности и креативности. День также подчеркивает преимущества гибких условий труда и коллективной работы.

Всемирный день книголюбов

Этот день посвящен празднованию чтения и любви к книгам. Празднование этого дня стимулирует интерес к литературе и подчеркивает важность чтения для личного развития и образования. Библиотеки, книжные магазины и читальные клубы часто организуют специальные мероприятия, чтобы привлечь людей к миру книг и способствовать распространению читательской культуры.

Именины 9 августа

Какие сегодня именины: Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Леонтий, Макар, Матвей, Петр, Яков, Ирина, Маргарита, Мария.

Кто из известных людей родился 9 августа

  • 1938 год: Леонид Кучма, который позже стал президентом Украины (1994-2004), начал свою деятельность.
  • 1973 год: Александр Пономарев, известный украинский певец и участник конкурса «Евровидение», родился в этот год.
  • 1976 год: В этом году появилась на свет Елена Ляшенко, украинская фигуристка, которая получила известность в своем спорте.

Памятные даты 9 августа

  • 1483 год: Происходит открытие Сикстинской капеллы, одного из самых известных архитектурных и художественных шедевров мира.
  • 1570 год: В Японии происходит битва при Анэгава, где союзные войска под командованием Оды и Токугавы наносят поражение силам Адзаи и Асакуры.
  • 1620 год: Казацкая флотилия под командованием Яцка Нероды отправляется в поход на Стамбул, что подчеркивает амбиции и военную мощь казаков.
  • 1803 год: Впервые демонстрируется пароход, разработанный Робертом Фултоном, что знаменует начало новой эры в транспортировке по воде.
  • 1842 год: Происходит демаркация границы между Канадой и США согласно договору Вебстера-Эшбертона, который устанавливает четкие границы между двумя странами.
  • 1848 год: В Буковине отменяется крепостничество, что стало важным шагом на пути к социальным изменениям и улучшению жизни крестьян.
  • 1859 год: Американец Натан Эймс получает патент на эскалатор, что становится значительным достижением в инженерии и транспортных технологиях.
  • 1863 год: В Японии вспыхивает инцидент Бункю, вызвавший политические и социальные потрясения в стране.
  • 1896 год: Немецкий пионер авиации Отто Лилиенталь терпит аварию, которая завершает его эксперименты с летательными аппаратами.
  • 1910 год: Американец Алва Фишер получает патент на электрическую стиральную машину, которая революционизирует домашнюю уборку.
  • 1919 год: Великобритания провозглашает протекторат над Персией, что оказывает значительное влияние на политическую ситуацию в регионе.
  • 1940 год: Завершается строительство железной дороги Берлин-Багдад, что символизирует важное инфраструктурное достижение в эпоху глобальных амбиций.
  • 1942 год: Британская колониальная администрация арестовывает Махатму Ганди, лидера индийского национально-освободительного движения, что стало важным этапом в борьбе за независимость Индии.
  • 1944 год: Уинстон Черчилль прибывает в Неаполь для переговоров с лидером югославских партизан Иосифом Броз Тито, что подчеркивает стратегическое значение этой встречи.
  • 1945 год: Взрыв атомной бомбы в Нагасаки, ставший важным событием в истории Второй мировой войны и ядерного века.
  • 1965 год: Сингапур провозглашает независимость от Малайзии, что стало важной вехой в истории этого азиатского города-государства.
  • 1974 год: Ричард Никсон становится первым президентом США, который подает в отставку на фоне скандала Уотергейт, что вызвало значительный политический резонанс.
  • 1990 год: Американские войска начинают прибывать в Саудовскую Аравию для военной операции против Ирака, что стало важным событием в международной политике.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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