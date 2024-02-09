День стриптизу, піци та шлюбу: які ще свята відзначають 9 лютого

День народження волейболу

Винайдений Вільямом Морганом у 1895 році, волейбол швидко завоював популярність у всьому світі. Цей день відзначає його винахід та визнає його як один із найпопулярніших видів спорту.

Міжнародний день піци

Цей день присвячений одній із найулюбленіших страв у світі. Він відзначає не лише смачну їжу, але й багату історію та культурне значення піци.

Міжнародний день стоматолога

Вшановує роботу стоматологів, які допомагають людям зберегти здоров’я зубів і ясен. Цей день також використовується для підвищення обізнаності про важливість гігієни ротової порожнини.

День народження стриптизу

Цей день відзначає перше публічне виконання стриптизу, яке відбулося 9 лютого 1893 року в паризькому кафе «Мулен Руж». З того часу стриптиз став популярною формою розваги.

Всесвітній день шлюбу

Цей день присвячений значущості шлюбу та сім’ї. Він підкреслює важливість міцних стосунків і заохочує людей цінувати свої сім’ї.

Всесвітній день захисту морських ссавців

Цей день привертає увагу до проблем, з якими стикаються морські ссавці, такі як забруднення, надмірний вилов риби та зміна клімату. Він заохочує людей вживати заходів для їх захисту.

Всесвітній день китів

Цей день присвячений китам, які є одними з найвеличніших істот на планеті. Він використовується для підвищення обізнаності про їх важливість для екосистеми та загрози, з якими вони стикаються.

Іменини 9 лютого

9 лютого іменини святкують Іван, Петро та Дмитро.

Хто з відомих людей народився 9 лютого

У цей день народилися:

1846 рік. Німецький інженер та підприємець, конструктор першого «Мерседеса» – Вільгельм Майбах. Він також заснував фірму Maybach, яка згодом стала легендою у світі автомобілебудування.

1874 рік. Російський і радянський театральний режисер, актор та педагог, один із реформаторів театру – Всеволод Меєргольд. Він розробив оригінальну систему фізичного вдосконалення актора, відому як біомеханіка.

1910 рік. Французький біохімік, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини – Жак Моно. Він першим встановив механізми генетичного контролю синтезу білків через дію регуляторних генів.

1943 рік. Американський актор, комік та музикант, лауреат премії «Оскар» – Джозеф Френк Пеші. Цього дня він відзначає свій 79-й день народження.

Пам’ятні дати 9 лютого

9 лютого увійшло в історію завдяки таким відомим подіям: