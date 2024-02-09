День стриптизу, піци та шлюбу: які ще свята відзначають 9 лютого

9 лютого — це день, коли можна відсвяткувати різні події, що мають значення для різних людей. Серед них і День стриптизу, піци та шлюбу.
День народження волейболу
Винайдений Вільямом Морганом у 1895 році, волейбол швидко завоював популярність у всьому світі. Цей день відзначає його винахід та визнає його як один із найпопулярніших видів спорту.
Міжнародний день піци
Цей день присвячений одній із найулюбленіших страв у світі. Він відзначає не лише смачну їжу, але й багату історію та культурне значення піци.
Міжнародний день стоматолога
Вшановує роботу стоматологів, які допомагають людям зберегти здоров’я зубів і ясен. Цей день також використовується для підвищення обізнаності про важливість гігієни ротової порожнини.
День народження стриптизу
Цей день відзначає перше публічне виконання стриптизу, яке відбулося 9 лютого 1893 року в паризькому кафе «Мулен Руж». З того часу стриптиз став популярною формою розваги.
Всесвітній день шлюбу
Цей день присвячений значущості шлюбу та сім’ї. Він підкреслює важливість міцних стосунків і заохочує людей цінувати свої сім’ї.
Всесвітній день захисту морських ссавців
Цей день привертає увагу до проблем, з якими стикаються морські ссавці, такі як забруднення, надмірний вилов риби та зміна клімату. Він заохочує людей вживати заходів для їх захисту.
Всесвітній день китів
Цей день присвячений китам, які є одними з найвеличніших істот на планеті. Він використовується для підвищення обізнаності про їх важливість для екосистеми та загрози, з якими вони стикаються.
Іменини 9 лютого
9 лютого іменини святкують Іван, Петро та Дмитро.
Хто з відомих людей народився 9 лютого
У цей день народилися:
- 1846 рік. Німецький інженер та підприємець, конструктор першого «Мерседеса» – Вільгельм Майбах. Він також заснував фірму Maybach, яка згодом стала легендою у світі автомобілебудування.
- 1874 рік. Російський і радянський театральний режисер, актор та педагог, один із реформаторів театру – Всеволод Меєргольд. Він розробив оригінальну систему фізичного вдосконалення актора, відому як біомеханіка.
- 1910 рік. Французький біохімік, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини – Жак Моно. Він першим встановив механізми генетичного контролю синтезу білків через дію регуляторних генів.
- 1943 рік. Американський актор, комік та музикант, лауреат премії «Оскар» – Джозеф Френк Пеші. Цього дня він відзначає свій 79-й день народження.
Пам’ятні дати 9 лютого
9 лютого увійшло в історію завдяки таким відомим подіям:
- У 1893 році відбулося прем’єрне виставлення опери Джузеппе Верді «Фальстаф» у театрі «Ла Скала» у Мілані.
- У 1893 році у Парижі, у відомому кабаре «Мулен Руж», відбувся перший у світі сеанс стриптизу. Арешт стриптизерки поліцією призвів до заворушень у місті.
- 1909 року американці прийняли перший закон, який забороняв наркотики.
- У 1897 році в Російській імперії почалася перша загальна перепис населення. Загалом нарахували понад 126 мільйонів людей, з яких майже 23 мільйони були українцями.
- 1929 року в Москві відбувся тиждень української культури — це був єдиний випадок, коли питання української мови позитивно обговорювалося на найвищому радянському рівні.
- У 1931 році російський співак Федір Шаляпін виграв справу у Радянського комерційного бюро в Парижі та отримав 10 тисяч франків компенсації за піратське тиражування його пісень в СРСР.
- 1961 року Beatles виступили вперше під цією назвою в клубі Cavern у Ліверпулі.