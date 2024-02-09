День стриптиза, пиццы и брака: какие еще праздники отмечают 9 февраля

День рождения волейбола

Изобретенный Уильямом Морганом в 1895 году, волейбол быстро завоевал популярность во всем мире. Этот день отмечает его изобретение и признает его как один из самых популярных видов спорта.

Международный день пиццы

Этот день посвящен одному из самых любимых блюд в мире. Он отмечает не только вкусную еду, но и богатую историю и культурное значение пиццы.

Международный день стоматолога

Чествует работу стоматологов, которые помогают людям сохранить здоровье зубов и десен. Этот день также используется для повышения осведомленности о важности гигиены ротовой полости.

День рождения стриптиза

Этот день отмечает первое публичное исполнение стриптиза, которое состоялось 9 февраля 1893 года в парижском кафе «Мулен Руж». С тех пор стриптиз стал популярной формой развлечения.

Всемирный день брака

Этот день посвящен значимости брака и семьи. Он подчеркивает важность крепких отношений и поощряет людей ценить свои семьи.

Всемирный день защиты морских млекопитающих

Этот день привлекает внимание к проблемам, с которыми сталкиваются морские млекопитающие, такие как загрязнение, чрезмерный вылов рыбы и изменение климата. Он поощряет людей принимать меры для их защиты.

Всемирный день китов

Этот день посвящен китам, которые являются одними из величайших существ на планете. Он используется для повышения осведомленности об их важности для экосистемы и угрозах, с которыми они сталкиваются.

Именины 9 февраля

9 февраля именины празднуют Иван, Петр и Дмитрий.

Кто из известных людей родился 9 февраля

В этот день родились:

1846 год. Немецкий инженер и предприниматель, конструктор первого «Мерседеса» — Вильгельм Майбах. Он также основал фирму Maybach, которая впоследствии стала легендой в мире автомобилестроения.

1874 год. Российский и советский театральный режиссер, актер и педагог, один из реформаторов театра — Всеволод Меергольд. Он разработал оригинальную систему физического совершенствования актера, известную как биомеханика.

1910 год. Французский биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине — Жак Моно. Он первым установил механизмы генетического контроля синтеза белков через действие регуляторных генов.

1943 год. Американский актер, комик и музыкант, лауреат премии «Оскар» — Джозеф Фрэнк Пеши. В этот день он отмечает свой 79-й день рождения.

Памятные даты 9 февраля

9 февраля вошло в историю благодаря таким известным событиям: