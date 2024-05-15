День сім’ї, товару та клімату: свята та події 15 травня

Свята 15 травня

Міжнародний день сім’ї

Це свято було засноване Генеральною Асамблеєю ООН у 1993 році з метою наголосити на важливості сім’ї як основного елемента суспільства і як хранительки людських цінностей, культури та історичної спадкоємності поколінь.

Міжнародний день захисту клімату

Його мета – привернути увагу міжнародної спільноти до проблеми зміни клімату. Свято було започатковано Організацією Об’єднаних Націй як відповідь на заклик метеорологів захищати клімат як важливий ресурс, що впливає на добробут нинішніх та майбутніх поколінь.

Міжнародний день відмовника від військової служби з переконань совісті

Цей день має на меті звернути увагу на право особи відмовлятися від військової служби на основі релігійних, етичних чи політичних переконань. Він виник після реабілітації дезертирів Бундестагом (парламент Німеччини) у 1997 році. Початок руху відмовників став 1981 рік.

Всесвітній день товару

Цей день створений для привернення уваги до продуктів, що споживаються щодня, та послуг, які покращують якість нашого життя. Товаром може бути як фізичний продукт, а й різні послуги та інтелектуальні продукти. Він задовольняє наші потреби та бажання, створює нові робочі місця та підтримує процвітання економіки.

День поширення інформації про судинні родимки

Цей день присвячений підвищенню поінформованості про судинні родимки, що характеризуються аномальним зростанням кровоносних судин під час внутрішньоутробного розвитку. Судинні родимі плями можуть призводити до різних типів зміни кольору або нерівностей на шкірі.

Дати та події 15 травня

1618 – німецький астроном Йоганн Кеплер відкрив закони руху планет;

1648 – підписано Вестфальський мир, який завершив Тридцятилітню війну;

1648 – відбувається битва під Жовтими Водами між повсталими українськими козаками під керівництвом Богдана Хмельницького та авангардом військ Речі Посполитої;

1891 – Папа Римський Лев XIII видає енцикліку Rerum Novarum на підтримку прав робітників та заперечення класової боротьби, ця енцикліка склала основу християнської демократії;

1905 – засновують місто Лас-Вегас у штаті Невада;

1928 – у мультфільмі Plane Crazy вперше з’явився мультиплікаційний герой Міккі Маус, але спочатку він ще не мав голосу і мало схожий на нинішнього;

1930 – американка Еллен Черч стала першою у світі стюардесою;

1940 – у США у продажу з’являються нейлонові панчохи;

1948 – починається арабо-ізраїльська війна;

1957 – Великобританія розпочинає операцію Grapple: за 8 миль (13 км) над атолом Молден здійснюють вибух термоядерної бомби потужністю 300 кілотонн (у двадцять разів потужніший за атомні бомби, що зруйнували Хіросіму і Нагасакі);

1976 – авіакатастрофа Ан-24 під Черніговом, внаслідок якої гинуть 52 особи – усі пасажири та члени екіпажу;

1990 – прийнято програму повернення кримських татар до Криму;

2022 – український гурт Kalush Orchestra з треком «Стефанія» перемагає у конкурсі Євробачення з великим відривом, отримавши рекордний 631 бал від міжнародного журі та глядачів. Але найголовніше відбулося після виступу Kalush Orchestra: фронтмен Олег Псюк знайшов буквально кілька секунд після виступу, щоб сказати те, на що від нього чекала вся країна. «Я прошу вас усіх. Допоможіть Маріуполю! Допоможіть Азовсталі прямо зараз!» – закликав музикант підтримати наших захисників Маріуполя. Цей гарячий заклик пролунав наживо в ефірі конкурсу, який дивляться мільйони глядачів.

2023 – на хабарі у 2,7 млн доларів США викривають голову Верховного суду Всеволода Князєва.

Хто народився 15 травня