День семьи, товара и климата: праздники и события 15 мая

Праздники 15 мая

Международный день семьи

Этот праздник был основан Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году с целью подчеркнуть важность семьи как основного элемента общества и как хранительницы человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений.

Международный день защиты климата

Его цель – привлечь внимание международного сообщества к проблеме изменения климата. Праздник был основан Организацией Объединенных Наций как ответ на призыв метеорологов защищать климат как важный ресурс, влияющий на благосостояние нынешних и будущих поколений.

Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести

Этот день призван обратить внимание на право лица отказываться от военной службы на основе религиозных, этических или политических убеждений. Он возник после реабилитации дезертиров Бундестагом (парламент Германии) в 1997 году. Начало движению отказников стало 1981 год.

Всемирный день товара

Этот день создан для привлечения внимания к ежедневно потребляемым продуктам и услугам и которые улучшают качество нашей жизни. Товаром могут быть не только физический продукт, но и различные услуги и интеллектуальные продукты. Он удовлетворяет наши потребности и желания, создает новые рабочие места и поддерживает процветание экономики.

День распространения информации о сосудистых родинках

Этот день посвящен повышению осведомленности о сосудистых родинках, характеризующихся аномальным ростом кровеносных сосудов во время внутриутробного развития. Сосудистые родимые пятна могут приводить к разным типам изменения цвета или неровностей на коже.

Даты и события 15 мая

1618 – немецкий астроном Иоганн Кеплер открыл законы движения планет;

1648 – подписан Вестфальский мир, завершивший Тридцатилетнюю войну;

1648 – происходит битва под Желтыми Водами между восставшими украинскими казаками под руководством Богдана Хмельницкого и авангардом войск Речи Посполитой;

1891 – Папа Римский Лев XIII издает энциклику Rerum Novarum в поддержку прав рабочих и отрицание классовой борьбы, эта энциклика составила основу христианской демократии;

1905 – основывают город Лас-Вегас в штате Невада;

1928 – в мультфильме Plane Crazy впервые появился мультипликационный герой Микки Маус, но поначалу он еще не имел голоса и мало похож на себя нынешнего;

1930 – американка Эллен Черч стала первой в мире стюардессой;

1940 – в США в продаже появляются нейлоновые чулки;

1948 – начинается арабо-израильская война;

1957 – Великобритания начинает операцию Grapple: в 8 милях (13 км) над атолом Молден совершают взрыв термоядерной бомбы мощностью 300 килотонн (в двадцать раз мощнее атомных бомб, разрушивших Хиросиму и Нагасаки);

1976 – авиакатастрофа Ан-24 под Черниговом, в результате которой погибают 52 человека – все пассажиры и члены экипажа;

1990 – принята программа возвращения крымских татар в Крым;

2022 – украинская группа Kalush Orchestra с треком «Стефания» побеждает в конкурсе Евровидение с большим отрывом, получив рекордный 631 балл от международного жюри и зрителей. Но самое главное произошло после выступления Kalush Orchestra: фронтмен Олег Псюк нашел буквально несколько секунд после выступления, чтобы сказать то, чего от него ожидала вся страна. «Я прошу вас всех. Помогите Мариуполю! Помогите Азовстали прямо сейчас!» – призвал музыкант поддержать наших защитников Мариуполя. Этот горячий призыв прозвучал вживую в эфире конкурса, который смотрят миллионы зрителей.

2023 – на взятке в 2,7 млн долларов США разоблачают главу Верховного суда Всеволода Князева.

Кто родился 15 мая