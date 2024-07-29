День Сил спеціальних операцій та інші свята і події 29 липня

День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України

29 липня в Україні відзначають День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Це свято було запроваджено указом Президента України 26 липня 2016 року. Цей день присвячений вшануванню відваги, професіоналізму та відданості військовослужбовців Сил спеціальних операцій (ССО), які виконують важливі та небезпечні завдання для забезпечення національної безпеки.

ССО ЗСУ офіційно створили 5 січня 2016 року. Вони включають підрозділи спеціального призначення та інформаційно-психологічних операцій, які виконують різноманітні завдання, такі як спеціальна розвідка, прямі дії та військова підтримка.

Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією

Також 29 липня відзначають Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією. Цей день підкреслює важливість культурного різноманіття, яке дає можливість самовираження та збагачує мистецтво. В цей день проводяться різні заходи, спрямовані на підвищення обізнаності про дискримінацію та підтримку соціокультурного розмаїття.

Міжнародний день тигра

Крім того, 29 липня святкується Міжнародний день тигра. Тигри є одним з найбільш уразливих видів на планеті, і їх чисельність значно зменшилася через браконьєрство, втрату місць існування та інші фактори. Згідно з останніми даними, у світі залишилося менше 4 000 диких тигрів.

1886 — народився Григорій Хмара, актор, відомий своєю діяльністю в Україні, Росії, Німеччині та Франції. Народився у Полтаві. Сьогодні — 25 років з дня його народження;

1890 — внаслідок спроби самогубства помер відомий голландський та французький художник-постімпресіоніст Вінсент ван Гог (поранений 27 липня);

1905 — народився Даг Хаммаршельд, шведський економіст і державний діяч, який обіймав посаду генерального секретаря ООН з 1953 до 1961 року. Загинув у авіакатастрофі та був посмертно нагороджений Нобелівською премією миру у 1961 році;

1907 — сер Роберт Бейден-Поуелл заснував у Великій Британії організацію бойскаутів;

1913 — на конференції послів у Лондоні було прийнято рішення проголосити Албанію спадковим і нейтральним суверенним князівством під захистом великих держав. Всі форми залежності від Туреччини було відкинуто;

1914 — початок Першої світової війни: війська Австро-Угорщини здійснили обстріл столиці Сербії, Белграда;

1915 — народився Павло Кадочников, радянський актор театру та кіно;

1919 — денікінські війська захопили Полтаву;

1921 — Адольф Гітлер обраний головою Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії (НСДАП);

1925 — народився Мікіс Теодоракіс, грецький композитор і політичний діяч, учасник Руху Опору та міністр. Він є автором знаменитого танцю сіртакі (з фільму “Грек Зорба” 1964 року), популярних пісень, опер тощо;

1929 — народився Жан Бодріяр, французький філософ, культуролог, соціолог та публіцист;

1938 — початок бойових дій радянських військ проти японських військ у районі озера Хасан на кордоні з Кореєю. Японці захопили висоти Заозерна і Безіменна, але радянські війська під командуванням маршала Блюхера розбили 19-ту імперську дивізію, і до 11 серпня кордон було відновлено за документами, наданими радянською стороною;

1938 — розстріляні Ян Берзін (Петеріс Кюзіс) — радянський військовий діяч, уродженець Латвії; начальник охорони Леніна, творець радянської військової розвідки та багаторічний її керівник, і Володимир Затонський — український державний і партійний діяч, один з керівників збройного повстання в Києві після Жовтневого перевороту, в 1927-1933 роках — голова ЦК КП(б)У;

1941 — під натиском німецьких військ радянські війська залишили районні центри Бершадь, Оратів Вінницької області; Старокозаче Ізмаїльської області; Звенигородку, Катеринопіль, Ладижинку, Тальне, Таращу Київської області; Гайворон Одеської області;

1945 — американський крейсер “Індіанаполіс”, який доставив першу атомну бомбу в Азію, був потоплений японським підводним човном І-58. Із 1199 членів екіпажу вижило лише 316;

1948 — король Георг VI у Лондоні відкрив XIV Олімпійські ігри;

1954 — опубліковано першу частину трилогії Джона Р. Р. Толкієна “Володар перснів”;

1957 — набув чинності статут Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), затверджений 23 жовтня 1956 року;

1958 — у США створено Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (НАСА);

1968 — Папа Римський Павло VI в енцикліці “Humanae Vitae” (“Людське життя”) заборонив будь-які штучні методи контролю народжуваності;

1973 — на грецькому плебісциті виборці підтримали республіканську форму правління замість монархії;

1974 — за наказом голови КДБ СРСР Юрія Андропова створено спецпідрозділ “Альфа” для боротьби з міжнародним тероризмом;

1981 — відбулося весілля спадкоємця британського престолу принца Чарльза та Діани Спенсер, яка стала принцесою Уельською;

1985 — Михайло Горбачов оголосив, що СРСР припинить в односторонньому порядку будь-які ядерні випробування. Мораторій триватиме до 1 січня 1986 року;

1987 — завершився судовий процес над винуватцями аварії на Чорнобильській АЕС. Вищих посадовців було засуджено до тюремних строків від 4 до 10 років;

1989 — у московському Будинку кіно відбулися установчі збори Московської міжрегіональної депутатської групи. До бюро Демплатформи обрано Сахарова, Єльцина, Попова, Афанасьєва та інших;

1993 — Верховний суд Ізраїлю скасував смертний вирок Івану Дем’янюку, американцеві українського походження, уродженцю Київщини, якого звинувачували у злочинах проти євреїв у нацистських концтаборах;

1994 — парламент України призупинив приватизацію;

2000 — підірвано останню штольню Семипалатинського ядерного полігону (Казахстан).

Хто народився 29 липня