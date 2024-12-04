День ракетних військ і артилерії: чому дату свята перенесли на 4 грудня

З 1997 року свято ракетників і артилеристів відзначалося 3 листопада. Це було пов’язано з подіями Другої світової війни, а саме початком операції зі звільнення Києва від нацистських військ у 1943 році.

Однак за ініціативою командування Ракетних військ і артилерії та указом Президента Володимира Зеленського від 2 листопада 2024 року, свято артилеристів було перенесено на 4 грудня. Таке рішення було ухвалено через бажання відійти від радянського коріння і звернутися до християнських традицій святкування.

«Вшановуючи мужність і героїзм воїнів ракетних військ і артилерії, проявлені в боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України, а також з метою створення нових військових традицій постановою установити в Україні День ракетних військ і артилерії, який відзначати щорічно 4 грудня», – йдеться в указі президента.

Нині ми повернулися до старих традицій, адже від часу появи артилерії, воїни багатьох народів, зокрема й українські каноніри, вважали святу мученицю Варвару своєю покровителькою.

Збройні сили України мають 14 артилерійських бригад у складі Сухопутних військ, 1 бригаду та 1 полк у складі морської піхоти та 1 бригаду у складі ДШВ. Одна з артилерійських бригад, до речі, названа на честь св. Варвари.

Наразі на фронті саме ракетники та артилерія завдають найбільшої кількості вогневого ураження ворогу та ефективно знищують російських окупантів.

Снаряди і ракети, що потрапляють точно в ціль, – несуть помсту всього українського народу російським загарбникам за зруйновані українські міста, за понівечені долі наших співвітчизників, за кожного вбитого і закатованого українця, за кожну дитячу сльозу..