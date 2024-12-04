День ракетных войск и артиллерии: почему дату праздника перенесли на 4 декабря

С 1997 года праздник ракетчиков и артиллеристов отмечался 3 ноября. Это было связано с событиями второй мировой войны, а именно началом операции по освобождению Киева от нацистских войск в 1943 году.

Однако по инициативе командования Ракетных войск и артиллерии и указом Президента Владимира Зеленского от 2 ноября 2024 года, праздник артиллеристов был перенесен на 4 декабря. Такое решение было принято по желанию отойти от советских корней и обратиться к христианским традициям празднования.

«Чествуя мужество и героизм воинов ракетных войск и артиллерии, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также с целью создания новых военных традиций постановлением установить в Украине День ракетных войск и артиллерии, который отмечать ежегодно 4 декабря», – говорится в указе президента.

Сейчас мы вернулись к старым традициям, ведь со времени появления артиллерии, воины многих народов, в том числе и украинские канониры считали святую мученицу Варвару своей покровительницей.

Вооруженные силы Украины имеют 14 артиллерийских бригад в составе Сухопутных войск, 1 бригаду и 1 полк в составе морской пехоты и 1 бригаду в составе ДШВ. Одна из артиллерийских бригад, кстати, названа в честь св. Варвары.

Сейчас на фронте именно ракетчики и артиллерия наносят наибольшее количество огневого поражения врагу и эффективно уничтожают российских оккупантов.

Снаряды и ракеты, попадающие точно в цель, — несут месть всего украинского народа российским захватчикам за разрушенные украинские города, за изуродованные судьбы наших соотечественников, за каждого убитого и замученного украинца, за каждую детскую слезу.