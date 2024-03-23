Одеситка придумала бренд косметики під час обстрілу (відео)

Ідея прийшла під час обстрілу

До великої війни Юлія Флоренко була кондитером: продавала власні десерти через Інстаграм та співпрацювала з пекарнями, але з часом цей бізнес закрився. Проте після 24 лютого дівчині прийшла нова ідея.

– На початку війни у мене була необхідність щось робити, щоб не зійти з розуму. Був, мені здається, навіть якийсь обстріл, коли ми сиділи із подругою й думали: «Що можна зробити?». І нам одночасно прийшла думка в голову про косметичний бренд, – згадує одеситка.

Подруга Юлії – хімік, вона взяла на себе обов’язки зі створення продукції, а сама дівчина почала займатися юридичними справами та розвитком бренду через Інтернет.

Помади по-одеськи

Юлія зізнається: перезапускати бізнес прийшлося декілька разів. Колежанки змінювали назву та напрямок бренду, і з рештою зупинилися на натуральній декоративній косметиці. Так на українському ринку з’явився бренд Chuttyevo.

– Ми взяли за основу Одесу й вирішили, що основні кольори бренду мають бути якісь блакитні, сині, бежеві. Має бути такий одеський настрій, – каже підприємниця.

«Егоїстичний» бізнес

Блиски для губ, рум’яна, пудри тощо Chuttyevo вирішили робити виключно з натуральних інгредієнтів. Всю продукцію Юлія тестує спочатку на собі та запевняє, що ця косметика підходить навіть для проблемної шкіри.

– Особисто я алергік, і мені було важливо, щоб косметика не викликала жодних реакцій. І я думаю, що це вийшло, тому що люди з атопічним дерматитом та алергією вдячні за те, що в них немає подразнень на шкірі. І в мене теж немає. Буду чесною егоїсткою: частково я цю косметику для себе робила, – сміється Юлія.

При чому тут збільшення грудей?

У склад косметики Chuttyevo входять рослинні олії та віск, мінеральні пігменти, вітаміни – все це корисно для шкіри.

– Вітаміни у тому числі використовують як консерванти. У нас, наприклад, це вітамін Е. Він також має легкий SPF і захищає від сонця. А є такий інгредієнт, як рослинний ланолін. Він перетворює помаду на бальзам для губ, бо загоює ранки та тріщинки, – пояснює засновниця бренду.

У складі косметики для обличчя є й ще декілька інгредієнтів, які раніше мали зовсім інше призначення.

– Є такі інгредієнти, які взагалі колись використовувалися для збільшення грудей. Це такі порошки, які згладжують зморшки на губах і роблять візуальне збільшення. Ми використовуємо їх в блисках, – пояснює Юлія.

Складнощі під час війни

Через воєнні дії створювати косметику було непросто, бо логістика на початку 2022-го працювала з перебоями: дістати необхідні інгредієнти чи тару іноді було просто неможливо.

– Деякі продукти ми змогли створити тільки один раз, бо інгредієнти закінчувалися, а нові замовити не виходило, – пояснює Юлія.

Сьогодні, коли логістика вже налагоджена, компоненти для косметики закупаються навіть у Франції, якщо їх не можна знайти в Україні.

Чи може українське бути якісним?

Спочатку Chuttyevo робили косметику власноруч, але зараз Юлія перейшла на контрактне виробництво і замовляє її у київської лабораторії, яка працює за замовленням бренду. Але навіть коли дівчини робили це самостійно, косметика створювалася зовсім не «підпільно».

– Люди чомусь вважають, що це все робиться десь у підвалі, з якихось незрозумілих інгредієнтів. Це не так. Ти заходиш на виробництво тільки у спецодязі: переодягаєшся у бахіли, одноразовий халат, надягаєш шапочку для волосся, рукавички. Приміщення для виробництва проходить кварцування, уся тара обробляється у спеціальних стерилізаторах, – пояснює Юлія.

Тому не довіряти українським брендам не варто, зазначає дівчина. Ба більше, на її думку, українська косметика часто буває не тільки дешевше, а й дієвіше за іноземну.

– Українська косметична ніша зараз дуже розвивається. І мова не тільки про наш бренд. Я, наприклад, покупала дуже багато різноманітної доглядової косметики, і мою шкіру та волосся рятує тільки українське. Я думаю, людям варто трішки лояльніше ставитися до українських брендів, їх недооцінюють, – каже одеситка.