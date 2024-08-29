День пам’яті захисників та день народження мотоцикла: що ще відзначають 29 серпня

Свята 29 серпня

День пам’яті захисників України

Цього дня було встановлено указом президента України 23 серпня 2019 року. Дата обрана не випадково – вона приурочена до трагічних подій Іловайської операції 2014 року, коли українська армія зазнала значних втрат. Символом цього дня є квітка соняшнику, оскільки багато українських воїнів загинули на полях із соняшниками при виході з Іловайського казана. Цього дня по всій країні проводяться різні пам’ятні заходи: покладання квітів до пам’ятників, хвилини мовчання та обмеження розважальних заходів. Цей день є важливим нагадуванням про героїзм та самопожертву українських захисників, які віддали своє життя за свободу та незалежність України.

Міжнародний день каберне

Це свято було розпочато у 2010 році Ріком Бакасом у Каліфорнії. Метою цього дня є популяризація сорту винограду Каберне Совіньйон, який є одним із найпоширеніших і найулюбленіших червоних вин у світі. Вино з цього сорту винограду має високий вміст танін, що робить його корисним для серцево-судинної системи та боротьби з діабетом 2-го типу.

Міжнародний день дії проти ядерних випробувань

Це свято було засноване Генеральною Асамблеєю ООН у 2009 році. Ініціатором цього дня став Казахстан, який 29 серпня 1991 року закрив головний ядерний полігон СРСР під Семипалатинськом. Метою цього дня є підвищення поінформованості про наслідки ядерних випробувань та заклик до їхнього повного припинення. З часу створення ядерної зброї у світі було проведено понад 2000 випробувань, які мали серйозні негативні наслідки для здоров’я людей та довкілля.

День народження мотоцикла

Це свято присвячено винаходу першого мотоцикла, створеного німецькими винахідниками Готлібом Даймлером та Вільгельмом Майбахом у 1885 році. Їхній винахід, відомий як «віз для верхової їзди з гасовим двигуном», став першим у світі мотоциклом. Цей двоколісний транспортний засіб мав дерев’яну раму, ремінну передачу та одноциліндровий двигун потужністю 0,5 кінської сили. Він міг розвивати швидкість до 12 км/год, що на той час було значним досягненням.

29 серпня: цей день в історії

1541 – османи захоплюють Буду, столицю Угорського королівства;

1561 рік – у Пересопницькому монастирі Різдва Пресвятої Богородиці завершують роботу над створенням національного символу та присяжної книги українців – Пересопницького Євангелія;

1619 рік – відбувається «Кам’янка Струмілова» – перша відома в історії постановка українських інтерлюдій;

1831 рік – Майкл Фарадей успішно демонструє перший електричний трансформатор у Королівському інституті в Лондоні;

1883 – в Оттаві Томас Ахерн демонструє першу електроплиту;

1885 – німецький інженер Готтліб Даймлер отримує патент на мотоцикл;

1929 рік – німецький дирижабль «Граф Цепелін» завершує першу кругосвітню подорож;

1944 рік – починається Словацьке національне повстання проти нацистів;

1946 рік – в ООН приймають Швецію, Королівство Афганістан та Ісландії;

1965 рік – у Львові проходять збори прихильників євангельських християн-баптистів, у яких бере участь майже 400 представників із різних регіонів СРСР;

1964 рік – проходить прем’єра мультфільму Уолта Діснея «Мері Поппінс»;

1966 рік – у Сан-Франциско гурт The Beatles дає свій останній концерт;

1992 рік – відбувається перепоховання мощів патріарха Йосипа Сліпого у Храмі Святого Юра у Львові;

1994 рік – Oasis випускають дебютний альбом “Definitely Maybe”, диск згодом очолює чарт Великобританії;

1999 рік – у Донецьку відкривають прижиттєвий пам’ятник Сергію Бубці;

2014 рік – розстріл української колони під час виходу з-під Іловайська (Іловайська трагедія).

Цього дня народилися: