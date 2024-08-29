День памяти защитников и день рождения мотоцикла: что еще отмечают 29 августа

Праздники 29 августа

День памяти защитников Украины

Этот день был установлен указом президента Украины 23 августа 2019 года. Дата выбрана не случайно – она приурочена к трагическим событиям Иловайской операции 2014 года, когда украинская армия понесла значительные потери. Символом этого дня является цветок подсолнечника, поскольку многие украинские воины погибли на полях с подсолнечниками при выходе из Иловайского котла. В этот день по всей стране проводятся разные памятные мероприятия: возложение цветов к памятникам, минуты молчания, а также ограничение развлекательных мероприятий. Этот день является важным напоминанием о героизме и самопожертвовании украинских защитников, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Украины.

Международный день каберне

Этот праздник был начат в 2010 году Риком Бакасом в Калифорнии. Целью этого дня является популяризация сорта винограда Каберне Совиньон, который является одним из самых распространенных и любимых красных вин в мире. Вино из этого сорта винограда имеет высокое содержание танин, что делает его полезным для сердечно-сосудистой системы и борьбы с диабетом 2-го типа.

Международный день действия против ядерных испытаний

Этот праздник был основан Генеральной Ассамблеей ООН в 2009 году. Инициатором этого дня стал Казахстан, который 29 августа 1991 года закрыл главный ядерный полигон СССР под Семипалатинском. Целью этого дня является повышение осведомленности о последствиях ядерных испытаний и призыв к их полному прекращению. Со времени создания ядерного оружия в мире было проведено более 2000 испытаний, которые имели серьезные негативные последствия для здоровья людей и окружающей среды.

День рождения мотоцикла

Этот праздник посвящен изобретению первого мотоцикла, созданного немецкими изобретателями Готлибом Даймлером и Вильгельмом Майбахом в 1885 году. Их изобретение, известное как «повозка для верховой езды с керосиновым двигателем», стало первым в мире мотоциклом. Это двухколесное транспортное средство имело деревянную раму, ременную передачу и одноцилиндровый двигатель мощностью 0,5 лошадиной силы. Он мог развивать скорость до 12 км/ч, что в то время было значительным достижением.

29 августа: этот день в истории

1541 год – османы захватывают Буду, столицу Венгерского королевства;

1561 год – в Пересопницком монастыре Рождества Пресвятой Богородицы завершают работу над созданием национального символа и присяжной книги украинцев – Пересопницкого Евангелия;

1619 год – происходит «Каменка Струмилова» – первая известная в истории постановка украинских интерлюдий;

1831 год – Майкл Фарадей успешно демонстрирует первый электрический трансформатор в Королевском институте в Лондоне;

1883 год – в Оттаве Томас Ахерн демонстрирует первую электроплиту;

1885 год – немецкий инженер Готтлиб Даймлер получает патент на мотоцикл;

1929 год – немецкий дирижабль «Граф Цеппелин» завершает первое кругосветное путешествие;

1944 год – начинается Словацкое национальное восстание против нацистов;

1946 год – в ООН принимают Швецию, Королевство Афганистан и Исландию;

1965 год – во Львове проходит собрание сторонников евангельских христиан-баптистов, в которых принимает участие почти 400 представителей из разных регионов СССР;

1964 год – проходит премьера мультфильма Уолта Диснея «Мэри Поппинс»;

1966 год – в Сан-Франциско группа The Beatles дает свой последний концерт;

1992 год – происходит перезахоронение мощей патриарха Иосифа Слепого в Храме Святого Юра во Львове;

1994 год – Oasis выпускают дебютный альбом «Definitely Maybe», диск впоследствии возглавляет чарт Великобритании;

1999 год – в Донецке открывают прижизненный памятник Сергею Бубке;

2014 год – расстрел украинской колонны во время выхода из-под Иловайска (Иловайская трагедия).

В этот день родились: