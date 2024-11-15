Церковні свята 15 листопада: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

15 листопада в церковному календарі — день пам’яті святих мучеників та ісповідників Гурія, Самона, Авіва.

Що це за день

Гурій і Самон жили в Едесі, що нині є містом Шанлиурфа у Туреччині, у III столітті, під час жорстоких гонінь християн за римського імператора Діоклетіана. Ці мужні проповідники відкрито поширювали християнське вчення серед мешканців свого міста, закликаючи до віри та надії. Однак їхні дії викликали гнів влади, і за проповідування віри їх було арештовано та піддано численним катуванням. Їм неодноразово пропонували зректися Христа, але ні загрози, ні муки не зламали їхньої відданості. Вони зберегли вірність своїм переконанням і прийняли мученицьку смерть.

Диякон Авів, який жив у IV столітті, розділив долю цих святих мучеників. За часів імператора Лікінія він також зазнав переслідувань за християнську віру. Як і Гурій із Самоном, Авів не зрікся своїх поглядів і готовий був витерпіти будь-які випробування заради вірності своїм принципам. За відмову зректися віри він був підданий жорстоким катуванням, які завершилися спаленням живцем.

Що не можна робити 15 листопада

Не слід відмовляти у допомозі, коли вас просять про неї.

Не можна їсти м’ясні, молочні страви, бо почався Різдвяний піст.

Не варто влаштовувати гуляння, співати і танцювати.

Народні прикмети 15 листопада

дивилися, який сьогодні день: погожий, але похмурий — до поганої погоди в травні;

іржуть коні — до гарної погоди;

випало і лежить багато снігу — до великого урожаю наступного року;

поривчастий вітер — до Миколая (6 грудня) протримається така погода.

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