День пам’яті жертв Голодомору: в Одесі відбулася урочиста церемонія (фото)

Незважаючи на дощ: на Думській площі пройшла традиційна акція та помили Пушкіна (фоторепортаж) Сьогоднішня субота, 25 листопада 2023 року, видалася в Одесі непогожою і дощовою. Однак це не зупинило учасників традиційної акції «Кава на Думській». Незважаючи на негоду, одесити, які вже не перший місяць протестують проти несвоєчасних у дні війни багатомільйонних закупівель, знову зібралися біля будівлі мерії, щоб нагадати: у пріоритеті зараз – спрямувати гроші на допомогу ЗСУ. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

У військовозобов’язаних запитуватимуть згоду на мобілізацію? В Україні хочуть змінити правила для військовозобов’язаних. Такий законопроект за номером 10209 зареєстровано у Верховній Раді 3 листопада 2023 року. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Заплановані “пушкінські читання” в Одесі скасували: одесити проти (відео) Кілька днів тому одеська активістка й письменниця Катерина Богачинська виклала на своїй сторінці анонс заходу, присвячений Пушкіну. Але через непорозуміння з одеситами та виклик до СБУ скасувала захід. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ