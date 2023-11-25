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День пам’яті жертв Голодомору: в Одесі відбулася урочиста церемонія (фото)

День пам’яті жертв Голодомору: в Одесі відбулася урочиста церемонія (фото)

Щороку в четверту суботу листопада Україна вшановує пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років та масових штучних голодів 1921–1923 та 1946–1947 років. І сьогодні, 25 листопада 2023 року, в Одесі за традицією відбулися скорботні заходи.

Як повідомляє прес-служба мерії міста, на Лідерсівському бульварі відбувся ритуал покладання квітів та композицій із житніх та пшеничних колосків до пам’ятного знаку жертвам Голодомору в Україні.

Пам'ятний знак в Одесі

Пам'ять жертв Голодомору в Одесі

Пам’ять жертв Голодомору вшанували хвилиною мовчання.

Цього дня у храмах Одеси відбуваються поминальні богослужіння щодо жертв голодоморів в Україні.

В Одессе почтили память жертв Голодомора
В Одессе почтили память жертв Голодомора-2
В Одессе почтили память жертв Голодомора-3
В Одессе почтили память жертв Голодомора-4

А о 16:00 пройшла загальнонаціональна хвилина мовчання та акція «Запали свічку» пам’яті українців, які загинули під час Голодомору.

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Фото прес-служби Одеської міськради

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