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День памяти жертв Голодомора: в Одессе прошла торжественная церемония (фото)

День памяти жертв Голодомора: в Одессе прошла торжественная церемония (фото)

Каждый год в четвертую субботу ноября Украина чтит память жертв Голодомора 1932–1933 годов и массовых искусственных голодов 1921–1923 и 1946–1947 годов. И сегодня, 25 ноября 2023 года, в Одессе по традиции прошли скорбные мероприятия.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, на Лидерсовском бульваре состоялся ритуал возложения цветов и композиций из ржаных и пшеничных колосьев к памятному знаку жертвам Голодомора в Украине.

Памятный знак в Одессе

Память жертв Голодомора в Одессе

Память жертв Голодомора почтили минутой молчания.

В этот день в храмах Одессы проходят поминальные богослужения по жертвам голодоморов в Украине.

В Одессе почтили память жертв Голодомора
В Одессе почтили память жертв Голодомора-2
В Одессе почтили память жертв Голодомора-3
В Одессе почтили память жертв Голодомора-4

А в 16:00 прошла общенациональная минута молчания и акция «Зажги свечу» памяти украинцев, погибших во время Голодомора.

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