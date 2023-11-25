День памяти жертв Голодомора: в Одессе прошла торжественная церемония (фото)

Как сообщает пресс-служба мэрии города, на Лидерсовском бульваре состоялся ритуал возложения цветов и композиций из ржаных и пшеничных колосьев к памятному знаку жертвам Голодомора в Украине.

Память жертв Голодомора почтили минутой молчания.

В этот день в храмах Одессы проходят поминальные богослужения по жертвам голодоморов в Украине.

А в 16:00 прошла общенациональная минута молчания и акция «Зажги свечу» памяти украинцев, погибших во время Голодомора.

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Фото пресс-службы Одесского горсовета