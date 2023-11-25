День памяти жертв Голодомора: в Одессе прошла торжественная церемония (фото)

Каждый год в четвертую субботу ноября Украина чтит память жертв Голодомора 1932–1933 годов и массовых искусственных голодов 1921–1923 и 1946–1947 годов. И сегодня, 25 ноября 2023 года, в Одессе по традиции прошли скорбные мероприятия.
Как сообщает пресс-служба мэрии города, на Лидерсовском бульваре состоялся ритуал возложения цветов и композиций из ржаных и пшеничных колосьев к памятному знаку жертвам Голодомора в Украине.
Память жертв Голодомора почтили минутой молчания.
В этот день в храмах Одессы проходят поминальные богослужения по жертвам голодоморов в Украине.
А в 16:00 прошла общенациональная минута молчания и акция «Зажги свечу» памяти украинцев, погибших во время Голодомора.
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Фото пресс-службы Одесского горсовета