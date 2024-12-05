День ніндзя та волонтера: які ще свята сьогодні, 5 грудня

Сьогодні, 5 грудня 2024 року, 1016 день війни в Україні. До Нового року лишається 26 днів. Віруючі вшановують пам’ять святого преподобного Сави Освяченого. А ще сьогодні професійне свято у працівників статистики та ґрунтознавців. Більше подробиць знає “Одеське життя”.
Свята 5 грудня
День працівників статистики
Це професійне свято було встановлене указом президента України №1120/2002 від 2 грудня 2002 року. Його мета – підкреслити важливу роль працівників статистики у розвитку економіки, науки та суспільства. держави.
День ґрунтознавця в Україні
Це свято приурочене до Всесвітнього дня ґрунтів (World Soil Day), проголошеного ООН 2014 року з метою підвищення обізнаності про важливість ґрунтів для життя на Землі. про необхідність дбайливого ставлення до ґрунтів як життєво важливого ресурсу для нинішніх та майбутніх поколінь.
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Міжнародний день ніндзя
Це неофіційне, але дуже популярне свято, присвячене загадковим і легендарним японським воїнам – ніндзя. для просування фільму «Останній самурай». шанувальників японської культури, бойових мистецтв та коміксів.
Міжнародний день волонтера
Це свято, проголошене Генеральною Асамблеєю ООН у 1985 році, покликане вшанувати волонтерів у розвиток суспільства, сприяти залученню нових учасників та підвищувати поінформованість про важливість волонтерської діяльності – це люди, які безкоштовно та за власним бажанням допомагають вирішувати соціальні, екологічні, гуманітарні або культурні проблеми. Офіційний слоган ООН для цього дня змінюється щороку. наголошує на важливості волонтерства у досягненні Цілей сталого розвитку (ЦСР), таких як подолання бідності, якісна освіта, захист довкілля тощо.
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Всесвітній день ґрунтів
Це офіційне міжнародне свято, запроваджене ООН у 2014 році з ініціативи Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).
Пам’ятні дати 5 грудня
- 63 рік до н.
- 1484 рік – Папа Римський Інокентій VIII своєю буллою надає інквізиторам широкі повноваження у справі полювання на відьом;
- 1492 рік – під час своєї першої експедиції Христофор Колумб відкриває острів Санто-Домінго (тепер Гаїті);
- 1496 рік – король Португалії Мануел I наказує вигнати євреїв із країни;
- 1766 рік – Джеймс Крісті-старший, колишній морський офіцер, проводить свій перший аукціон у Лондоні;
- 1848 – президент США Джеймс Полк підтверджує факт відкриття золота в Каліфорнії, чим провокує золоту лихоманку 1849;
- 1879 – у США отримали патент на першу автоматичну телефонну станцію (АТС);
- 1908 рік – у Піттсбурзі проводять перший матч з американського футболу;
- 1917 рік – відкривають Українську академію мистецтв;
- 1929 рік – у США створюють першу у світі організацію нудистів;
- 1933 рік – у США скасовують “сухий закон”, запроваджений у 1919 році;
- 1944 рік – у Німеччині оголошують призов до армії жінок віком від 18 років;
- 1971 рік – у Буенос-Айресі (Аргентина) відкривають пам’ятник Тарасу Шевченку;
- 1991 рік – головою Верховної Ради України обирають Івана Плюща;
- 1994 рік – в обмін на відмову України від ядерної зброї у Будапешті підписують меморандум про надання Україні гарантій безпеки з боку ядерних держав – США, Великобританії та Росії;
- 2001 рік – починається перший Всеукраїнський перепис населення.
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Цього дня народилися:
- 1973 рік – майор ВПС України, Герой України Коломієць Дмитро Валерійович;
- 1974 рік – український борець Ельбрус Тедєєв;
- 1999 рік – лейтенант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, Герой України Українець Владислав Петрович.