День ніндзя та волонтера: які ще свята сьогодні, 5 грудня

Свята 5 грудня

День працівників статистики

Це професійне свято було встановлене указом президента України №1120/2002 від 2 грудня 2002 року. Його мета – підкреслити важливу роль працівників статистики у розвитку економіки, науки та суспільства. держави.

День ґрунтознавця в Україні

Це свято приурочене до Всесвітнього дня ґрунтів (World Soil Day), проголошеного ООН 2014 року з метою підвищення обізнаності про важливість ґрунтів для життя на Землі. про необхідність дбайливого ставлення до ґрунтів як життєво важливого ресурсу для нинішніх та майбутніх поколінь.

Міжнародний день ніндзя

Це неофіційне, але дуже популярне свято, присвячене загадковим і легендарним японським воїнам – ніндзя. для просування фільму «Останній самурай». шанувальників японської культури, бойових мистецтв та коміксів.

Міжнародний день волонтера

Це свято, проголошене Генеральною Асамблеєю ООН у 1985 році, покликане вшанувати волонтерів у розвиток суспільства, сприяти залученню нових учасників та підвищувати поінформованість про важливість волонтерської діяльності – це люди, які безкоштовно та за власним бажанням допомагають вирішувати соціальні, екологічні, гуманітарні або культурні проблеми. Офіційний слоган ООН для цього дня змінюється щороку. наголошує на важливості волонтерства у досягненні Цілей сталого розвитку (ЦСР), таких як подолання бідності, якісна освіта, захист довкілля тощо.

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Всесвітній день ґрунтів

Це офіційне міжнародне свято, запроваджене ООН у 2014 році з ініціативи Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

Пам’ятні дати 5 грудня

63 рік до н.

1484 рік – Папа Римський Інокентій VIII своєю буллою надає інквізиторам широкі повноваження у справі полювання на відьом;

1492 рік – під час своєї першої експедиції Христофор Колумб відкриває острів Санто-Домінго (тепер Гаїті);

1496 рік – король Португалії Мануел I наказує вигнати євреїв із країни;

1766 рік – Джеймс Крісті-старший, колишній морський офіцер, проводить свій перший аукціон у Лондоні;

1848 – президент США Джеймс Полк підтверджує факт відкриття золота в Каліфорнії, чим провокує золоту лихоманку 1849;

1879 – у США отримали патент на першу автоматичну телефонну станцію (АТС);

1908 рік – у Піттсбурзі проводять перший матч з американського футболу;

1917 рік – відкривають Українську академію мистецтв;

1929 рік – у США створюють першу у світі організацію нудистів;

1933 рік – у США скасовують “сухий закон”, запроваджений у 1919 році;

1944 рік – у Німеччині оголошують призов до армії жінок віком від 18 років;

1971 рік – у Буенос-Айресі (Аргентина) відкривають пам’ятник Тарасу Шевченку;

1991 рік – головою Верховної Ради України обирають Івана Плюща;

1994 рік – в обмін на відмову України від ядерної зброї у Будапешті підписують меморандум про надання Україні гарантій безпеки з боку ядерних держав – США, Великобританії та Росії;

2001 рік – починається перший Всеукраїнський перепис населення.

Цього дня народилися: