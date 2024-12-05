День ниндзя и волонтера: какие еще праздники сегодня, 5 декабря

Праздники 5 декабря

День работников статистики

Этот профессиональный праздник был установлен указом президента Украины №1120/2002 от 2 декабря 2002 года. Его цель – подчеркнуть важную роль работников статистики в развитии экономики, науки и общества. Этот праздник также напоминает обществу, насколько важна точная, прозрачная и объективная информация для развития государства.

День почвоведа в Украине

Этот праздник приурочен ко Всемирному дню почв (World Soil Day), провозглашенному ООН 2014 с целью повышения осведомленности о важности почв для жизни на Земле. Почва – это один из самых ценных природных ресурсов, основа для жизни растений, животных и людей. Праздник является напоминанием о необходимости бережного отношения к почвам как жизненно важному ресурсу для нынешних и будущих поколений.

Международный день ниндзя

Это неофициальный, но очень популярный праздник, посвященный загадочным и легендарным японским воинам – ниндзя. Он возник как часть современной поп-культуры и стал поводом для развлечений, переодеваний и привлечения внимания к японской культуре. Идея Международного дня ниндзя появилась в 2003 году как маркетинговый ход для продвижения фильма «Последний самурай». Впоследствии праздник получил популярность среди поклонников японской культуры, боевых искусств и комиксов.

Международный день волонтера

Этот праздник, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 году, призван почтить вклад волонтеров в развитие общества, способствовать привлечению новых участников и повышать осведомленность о важности волонтерской деятельности. Волонтеры – это люди, которые бесплатно и по собственному желанию помогают решать социальные, экологические, гуманитарные или культурные проблемы. Официальный слоган ООН для этого дня меняется каждый год. Он подчеркивает важность волонтерства в достижении Целей устойчивого развития (ЦСР), таких как преодоление бедности, качественное образование, защита окружающей среды и т.д.

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Всемирный день почв

Это официальный международный праздник, введенный ООН в 2014 году по инициативе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Цель дня – повысить осведомленность о критической роли почв в жизни планеты и необходимости их сохранения.

Памятные даты 5 декабря

63 год до н. е. – заговор Катилины в Риме;

1484 год – Папа Римский Иннокентий VIII своей буллой предоставляет инквизиторам широкие полномочия в деле охоты на ведьм;

1492 год – во время своей первой экспедиции Христофор Колумб открывает остров Санто-Доминго (теперь Гаити);

1496 год – король Португалии Мануэл I приказывает изгнать евреев из страны;

1766 год – Джеймс Кристи-старший, бывший морской офицер, проводит свой первый аукцион в Лондоне;

1848 год – президент США Джеймс Полк подтверждает факт открытия золота в Калифорнии, чем провоцирует золотую лихорадку 1849 года;

1879 год – в США получили патент на первую автоматическую телефонную станцию (АТС);

1908 год – в Питтсбурге проводят первый матч по американскому футболу;

1917 год – открывают Украинскую академию искусств;

1929 год – в США создают первую в мире организацию нудистов;

1933 год – в США отменяют «сухой закон», введенный в 1919 году;

1944 год – в Германии объявляют призыв в армию женщин старше 18 лет;

1971 год – в Буэнос-Айресе (Аргентина) открывают памятник Тарасу Шевченко;

1991 год – главой Верховной Рады Украины избирают Ивана Плюща;

1994 год – в обмен на отказ Украины от ядерного оружия в Будапеште подписывают меморандум о предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны ядерных государств – США, Великобритании и России;

2001 год – начинается первая Всеукраинская перепись населения.

В этот день родились: