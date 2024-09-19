Що відзначає церква 19 вересня і чому не можна перераховувати дрібницю

Яких святих згадує церква сьогодні

Князь Ігор жив у ХІІ столітті. Він був сином Олега Святославовича, князя Чернігівського та Новгород-Сіверського, а також правнуком святого Ярослава Мудрого.

У ті часи йшли князівські усобиці між нащадками Ярослава – Ольговичами та Мстиславовичами. 1146 року київський князь Всеволод, старший брат Ігоря, призначив його своїм спадкоємцем. Так князь Ігор мимоволі виявився втягнутим у боротьбу за престол.

Правив він менше двох тижнів – коли відбулася битва під Києвом з князем Ізяславом, то Ігорево військо зрадило князя і перейшло на бік супротивника, а самого Ігоря взяли в полон. Там він тяжко захворів і мало не помер, тоді ж князь попросив дозволу прийняти чернецтво. Незабаром у Феодорівському монастирі у Києві Ігор прийняв чернечий постриг.

У монастирі Ігор одужав, а свого часу проводив у молитві та покаянні. Але через рік до нього до храму увірвався натовп ненависників Ольговичів – у цей час князь якраз молився перед іконою Богоматері. Ігоря жорстоко забили на смерть. Це сталося 19 вересня 1147 року.

Увечері тіло князя внесли до Михайлівського храму, тоді ж сталося диво: раптово в ньому засвітилися всі свічки. Вранці Ігоря поховали в монастирі святого Симеона, біля його могили сталися чудеса. У 1150 Святослав Ольгович, князь Чернігівський, переніс мощі брата в Чернігів, в Спасо-Преображенський собор.

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19 вересня згадують також про трьох святих мучеників – Трохим, Доримедонт, які жили в III столітті, та Зосима Пустельника, який жив у IV столітті. Всі троє проповідували віру в Христа, тому потрапили під гоніння поган, незабаром Трохим і Дорімедонт загинули. На Зосима, який жив у пустелі, нацькували лева. Але звір не торкнувся святого – навпаки, став на його захист. Тому Зосима Пустельника вважають покровителем тварин, птахів, а також комах, особливо бджіл. Згодом Зосима також загинув за віру.

За старим стилем сьогодні згадують диво Архістратига Михайла в Хонех (Михайлове диво).

Прикмети на 19 вересня: що віщує іній на деревах

З того, яка сьогодні погода, можна зрозуміти, якою буде зима:

на деревах з’явився іній – узимку буде багато снігу;

туман вранці – потеплішає;

береза ​​вгорі стоїть зелена, а внизу гілки голі – до ранньої зими та теплої весни;

сині хмари увечері – погода зміниться;

павутина літає на заході сонця – вночі буде мороз.

У народі 19 вересня – свято Трохим та Зосима. У цей день бджолярі зазвичай займаються пасіку – вважається, що мед, зібраний сьогодні, має цілющу силу. Його дають важко хворим, вагітним від нудоти, а мамам-годувальницям – для додавання молока.

Що не можна робити 19 вересня

Цього дня намагалися не перераховувати дрібниці – вважалося, що таким чином можна швидко залишитися без грошей.

Також заборонялося ображати будь-яких тварин, інакше можна було серйозно захворіти.

За народними прикметами дня не варто сьогодні прибирати в будинку – можна виганяти удачу та достаток, а також йти на рибалку – улову не буде.

Що можна робити 19 вересня

Святому благовірному князю Ігорю моляться про захист від зради, ворогів, про мир, просять зцілити від хвороб, зберегти сім’ю від бід, а також допомогу у звільненні полонених. Святий Ігор – небесний покровитель чоловіків, які мають ім’я Ігор.

Святого Зосиму вважають покровителем бджіл, тому вранці цього дня потрібно з’їсти натщесерце ложку меду та запити теплою водою – для міцного здоров’я.

Святому Трохимові було прийнято молитися за благополучне весілля, пошук другої половинки.

Цього дня слід обов’язково почастувати медом інших – щоб наступного року бути з медом. Також традиційно на Зосиму готують оладки та подають їх із медом.

У кого іменини 19 вересня