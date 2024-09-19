Що відзначає церква 19 вересня і чому не можна перераховувати дрібницю

Сьогодні, 19 вересня, православна церква відзначає за новим церковним календарем (2 жовтня за старим) день пам’яті благовірного князя Ігоря (Георгія) Чернігівського та Київського та мучеників Трофима, Доримедонта та Зосими Пустельника. Розповідаємо про традиції та прикмети цього дня і яке сьогодні свято відзначають у церкві за старим стилем.
Яких святих згадує церква сьогодні
Князь Ігор жив у ХІІ столітті. Він був сином Олега Святославовича, князя Чернігівського та Новгород-Сіверського, а також правнуком святого Ярослава Мудрого.
У ті часи йшли князівські усобиці між нащадками Ярослава – Ольговичами та Мстиславовичами. 1146 року київський князь Всеволод, старший брат Ігоря, призначив його своїм спадкоємцем. Так князь Ігор мимоволі виявився втягнутим у боротьбу за престол.
Правив він менше двох тижнів – коли відбулася битва під Києвом з князем Ізяславом, то Ігорево військо зрадило князя і перейшло на бік супротивника, а самого Ігоря взяли в полон. Там він тяжко захворів і мало не помер, тоді ж князь попросив дозволу прийняти чернецтво. Незабаром у Феодорівському монастирі у Києві Ігор прийняв чернечий постриг.
У монастирі Ігор одужав, а свого часу проводив у молитві та покаянні. Але через рік до нього до храму увірвався натовп ненависників Ольговичів – у цей час князь якраз молився перед іконою Богоматері. Ігоря жорстоко забили на смерть. Це сталося 19 вересня 1147 року.
Увечері тіло князя внесли до Михайлівського храму, тоді ж сталося диво: раптово в ньому засвітилися всі свічки. Вранці Ігоря поховали в монастирі святого Симеона, біля його могили сталися чудеса. У 1150 Святослав Ольгович, князь Чернігівський, переніс мощі брата в Чернігів, в Спасо-Преображенський собор.
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19 вересня згадують також про трьох святих мучеників – Трохим, Доримедонт, які жили в III столітті, та Зосима Пустельника, який жив у IV столітті. Всі троє проповідували віру в Христа, тому потрапили під гоніння поган, незабаром Трохим і Дорімедонт загинули. На Зосима, який жив у пустелі, нацькували лева. Але звір не торкнувся святого – навпаки, став на його захист. Тому Зосима Пустельника вважають покровителем тварин, птахів, а також комах, особливо бджіл. Згодом Зосима також загинув за віру.
За старим стилем сьогодні згадують диво Архістратига Михайла в Хонех (Михайлове диво).
Прикмети на 19 вересня: що віщує іній на деревах
З того, яка сьогодні погода, можна зрозуміти, якою буде зима:
- на деревах з’явився іній – узимку буде багато снігу;
- туман вранці – потеплішає;
- береза вгорі стоїть зелена, а внизу гілки голі – до ранньої зими та теплої весни;
- сині хмари увечері – погода зміниться;
- павутина літає на заході сонця – вночі буде мороз.
У народі 19 вересня – свято Трохим та Зосима. У цей день бджолярі зазвичай займаються пасіку – вважається, що мед, зібраний сьогодні, має цілющу силу. Його дають важко хворим, вагітним від нудоти, а мамам-годувальницям – для додавання молока.
Що не можна робити 19 вересня
- Цього дня намагалися не перераховувати дрібниці – вважалося, що таким чином можна швидко залишитися без грошей.
- Також заборонялося ображати будь-яких тварин, інакше можна було серйозно захворіти.
- За народними прикметами дня не варто сьогодні прибирати в будинку – можна виганяти удачу та достаток, а також йти на рибалку – улову не буде.
Що можна робити 19 вересня
- Святому благовірному князю Ігорю моляться про захист від зради, ворогів, про мир, просять зцілити від хвороб, зберегти сім’ю від бід, а також допомогу у звільненні полонених. Святий Ігор – небесний покровитель чоловіків, які мають ім’я Ігор.
- Святого Зосиму вважають покровителем бджіл, тому вранці цього дня потрібно з’їсти натщесерце ложку меду та запити теплою водою – для міцного здоров’я.
- Святому Трохимові було прийнято молитися за благополучне весілля, пошук другої половинки.
- Цього дня слід обов’язково почастувати медом інших – щоб наступного року бути з медом. Також традиційно на Зосиму готують оладки та подають їх із медом.
У кого іменини 19 вересня
- Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Ігор, Трохим, Микола, Гавриїл, Георгій, Олексій, Марія, Макар, Давид, Федір.
- За старим стилем іменини святкують Михайло, Всеволод, Костянтин, Дмитро, Іван, Текла, Макар, Андрій, Давид, Кирило.