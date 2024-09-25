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День народження одеського трамваю відзначать додатковою екскурсією

День народження одеського трамваю відзначать додатковою екскурсією

24 вересня 2024 року виповнилося 114 років одеському трамваю. Як правило, цього дня КП «Одесміськелектротранс» проводить тематичні екскурсії в музеї підприємства, але цього разу охочих виявилося дуже багато.

Як повідомляється на сторінці КП «Одесміськелектротранс» у Facebook, охочих відсвяткувати 114-ті роковини одеського трамвая було настільки багато, що було вирішено провести ще одну додаткову екскурсію – музична подорож слідами першого маршруту.

День народження одеського трамваю

Екскурсія відбудеться 28 вересня о 14:00 (на екскурсію, початок якої об 11:00 всі місця виявилися вже зайняті).

Запис (обов’язковий) за телефоном: 050 399 42 11.

При цьому охочим пропонують поспішити, оскільки кількість місць обмежена.

Стаття на тему: Історія одеського трамвая: від конки та «Ваньки головатого» до наших днів.

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