День народження одеського трамваю відзначать додатковою екскурсією

24 вересня 2024 року виповнилося 114 років одеському трамваю. Як правило, цього дня КП «Одесміськелектротранс» проводить тематичні екскурсії в музеї підприємства, але цього разу охочих виявилося дуже багато.
Як повідомляється на сторінці КП «Одесміськелектротранс» у Facebook, охочих відсвяткувати 114-ті роковини одеського трамвая було настільки багато, що було вирішено провести ще одну додаткову екскурсію – музична подорож слідами першого маршруту.
Екскурсія відбудеться 28 вересня о 14:00 (на екскурсію, початок якої об 11:00 всі місця виявилися вже зайняті).
Запис (обов’язковий) за телефоном: 050 399 42 11.
При цьому охочим пропонують поспішити, оскільки кількість місць обмежена.
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