День народження одеського трамваю відзначать додатковою екскурсією

Як повідомляється на сторінці КП «Одесміськелектротранс» у Facebook, охочих відсвяткувати 114-ті роковини одеського трамвая було настільки багато, що було вирішено провести ще одну додаткову екскурсію – музична подорож слідами першого маршруту.

Екскурсія відбудеться 28 вересня о 14:00 (на екскурсію, початок якої об 11:00 всі місця виявилися вже зайняті).

Запис (обов’язковий) за телефоном: 050 399 42 11.

При цьому охочим пропонують поспішити, оскільки кількість місць обмежена.

Стаття на тему: Історія одеського трамвая: від конки та «Ваньки головатого» до наших днів.