День рождения одесского трамвая отметят дополнительной экскурсией

Как сообщается на странице КП «Одесгорэлектротранс» в Facebook, желающих отпраздновать 114-ю годовщину одесского трамвая было настолько много, что было решено провести еще одну дополнительную экскурсию – музыкальное путешествие по следам первого маршрута.

Экскурсия состоится 28 сентября в 14:00 (на экскурсию, начало которой в 11:00, все места оказались уже заняты).

Запись (обязательная) по телефону: 050 399 42 11

При этом желающим предлагают поспешить, так как количество мест ограничено.

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