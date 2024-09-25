Новости Одессы и Одесской области

День рождения одесского трамвая отметят дополнительной экскурсией

День рождения одесского трамвая отметят дополнительной экскурсией

24 сентября 2024 года исполнилось 114 лет одесскому трамваю. Как правило, в этот день КП «Одесгорэлектротранс» проводит тематические экскурсии в музее предприятия, но на этот раз желающих оказалось слишком много…

Как сообщается на странице КП «Одесгорэлектротранс» в Facebook, желающих отпраздновать 114-ю годовщину одесского трамвая было настолько много, что было решено провести еще одну дополнительную экскурсию – музыкальное путешествие по следам первого маршрута.

День рождения одесского трамвая

Экскурсия состоится 28 сентября в 14:00 (на экскурсию, начало которой в 11:00, все места оказались уже заняты).

Запись (обязательная) по телефону: 050 399 42 11

При этом желающим предлагают поспешить, так как количество мест ограничено.

Статья по теме: История одесского трамвая: от конки и «Ваньки головатого» до наших дней.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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