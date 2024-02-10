День на велосипеді, кіно та китайський новий рік: які ще свята відзначають 10 лютого

10 лютого — це день, коли можна відсвяткувати різні події, що мають значення для різних людей. Серед них і День на велосипеді, кіно та китайський новий рік.
Міжнародний зимовий день «На роботу на велосипеді»
Це свято сприяє популяризації здорового способу життя та екологічного транспорту. Люди по всьому світу обирають велосипед для подорожей на роботу, підтримуючи ідею активного життя та зменшення викидів CO2.
Всесвітній день зернобобових
Це свято привертає увагу до важливості зернобобових у раціоні людини та їх впливу на здоров’я. Зернобобові, такі як горох, соя, чорний горошок, мають високий вміст білка, важливих вітамінів та мінералів.
Всесвітній день кіно
Це свято відзначає важливість кіноіндустрії у культурному та розважальному житті людей. Від кінофільмів до документальних стрічок, кіно має великий вплив на суспільство, розширюючи світогляд та надихаючи глядачів.
День домовика – свято пригощання домовика
Це свято відзначається в різних країнах традицією пригощати домовиків, або домашніх духів, щоб забезпечити їхню благополучність та доброзичливість. Це свято сповнене обрядів та ритуалів, спрямованих на взаємодію з невидимими сутностями.
Китайський новий рік
Це одне з найважливіших свят у китайській культурі, що відзначається масштабними святкуваннями, парадами, феєрверками та традиційними обрядами. Це час для спілкування з рідними, відпочинку та відзначення початку нового року за китайським лунним календарем.
Іменини 10 лютого
10 лютого іменини святкують: Анна, Антоній, Аркадій, Валентина, Василь, Галина, Геннадій, Григорій, Іван, Лука, Марк, Петро, Прохор.
Хто з відомих людей народився 10 лютого
У цей день народилися:
- 1773 рік: Василь Каразін, український просвітник, метеоролог та агроном.
- 1895 рік: Василь Вишиваний, український військовий діяч, політик та австрійський ерцгерцог з династії Габсбургів.
- 1897 рік: Джон Ендерс, відомий американський вірусолог.
- 1898 рік: Бертольд Брехт, німецький драматург та режисер-новатор.
- 1902 рік: Волтер Браттейн, американський фізик.
- 1907 рік: Василь Ремесло, український академік та селекціонер пшениці.
- 1920 рік: Алекс Комфорт, британський сексолог.
- 1935 рік: Таїсія Литвиненко, акторка і режисерка.
- 1947 рік: Євген Савчук, народний артист України.
- 1962 рік: Кліфф Бертон, американський музикант з гурту «Metallica».
Пам’ятні дати 10 лютого
- 1635 рік: Засновано Французьку Академію, провідне наукове товариство Франції, спеціалізується у сфері французької мови та літератури.
- 1772 рік: Франц Йосиф I фон Ліхтенштейн оголошений князем Ліхтенштейну.
- 1784 рік: Катерина II видає наказ порт і фортецю в Криму перейменувати на Севастополь.
- 1789 рік: Закон Йозефа II ліквідує панщину у Галичині, Буковині, та австрійській частині Волині.
- 1810 рік: Урочисто відкривається Одеська опера.
- 1940 рік: В Кракові відбувається конференція ОУН, на якій створюють Революційний Провід ОУН.
- 1947 рік: В Парижі підписано мирні договори між державами-переможцями у Другій світовій війні та колишніми союзниками гітлерівської Німеччини.
- 1957 рік: Стартує перший Кубок Африканських Націй в Судані.
- 1972 рік: На BBC заборонено транслювати пісню Пола Маккартні та групи «Wings» — «Give Ireland Back to the Irish».
- 1992 рік: Відбувається прем’єра фільму «Основний інстинкт».
- 1992 рік: Україна встановлює дипломатичні відносини з Республікою Корея.
- 1995 рік: Під час випробувального польоту біля Києва зазнає катастрофи дослідний літак Ан-70.
- 2005 рік: В Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, відбувається перший етап муніципальних виборів.
- 2009 рік: На орбіті Землі відбувається перше зіткнення штучних супутників за всю історію космонавтики.
- 2015 рік: Відбувається обстріл Краматорська під час війни на Донбасі.