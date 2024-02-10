День на велосипеді, кіно та китайський новий рік: які ще свята відзначають 10 лютого

Міжнародний зимовий день «На роботу на велосипеді»

Це свято сприяє популяризації здорового способу життя та екологічного транспорту. Люди по всьому світу обирають велосипед для подорожей на роботу, підтримуючи ідею активного життя та зменшення викидів CO2.

Всесвітній день зернобобових

Це свято привертає увагу до важливості зернобобових у раціоні людини та їх впливу на здоров’я. Зернобобові, такі як горох, соя, чорний горошок, мають високий вміст білка, важливих вітамінів та мінералів.

Всесвітній день кіно

Це свято відзначає важливість кіноіндустрії у культурному та розважальному житті людей. Від кінофільмів до документальних стрічок, кіно має великий вплив на суспільство, розширюючи світогляд та надихаючи глядачів.

День домовика – свято пригощання домовика

Це свято відзначається в різних країнах традицією пригощати домовиків, або домашніх духів, щоб забезпечити їхню благополучність та доброзичливість. Це свято сповнене обрядів та ритуалів, спрямованих на взаємодію з невидимими сутностями.

Китайський новий рік

Це одне з найважливіших свят у китайській культурі, що відзначається масштабними святкуваннями, парадами, феєрверками та традиційними обрядами. Це час для спілкування з рідними, відпочинку та відзначення початку нового року за китайським лунним календарем.

Іменини 10 лютого

10 лютого іменини святкують: Анна, Антоній, Аркадій, Валентина, Василь, Галина, Геннадій, Григорій, Іван, Лука, Марк, Петро, Прохор.

Хто з відомих людей народився 10 лютого

У цей день народилися:

1773 рік: Василь Каразін, український просвітник, метеоролог та агроном.

1895 рік: Василь Вишиваний, український військовий діяч, політик та австрійський ерцгерцог з династії Габсбургів.

1897 рік: Джон Ендерс, відомий американський вірусолог.

1898 рік: Бертольд Брехт, німецький драматург та режисер-новатор.

1902 рік: Волтер Браттейн, американський фізик.

1907 рік: Василь Ремесло, український академік та селекціонер пшениці.

1920 рік: Алекс Комфорт, британський сексолог.

1935 рік: Таїсія Литвиненко, акторка і режисерка.

1947 рік: Євген Савчук, народний артист України.

1962 рік: Кліфф Бертон, американський музикант з гурту «Metallica».

Пам’ятні дати 10 лютого