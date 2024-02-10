День на велосипеде, кино и китайский новый год: какие еще праздники отмечают 10 февраля

10 февраля — это день, когда можно отпраздновать различные события, имеющие значение для разных людей. Среди них и День на велосипеде, кино и китайский новый год.
Международный зимний день «На работу на велосипеде»
Этот праздник способствует популяризации здорового образа жизни и экологического транспорта. Люди по всему миру выбирают велосипед для путешествий на работу, поддерживая идею активной жизни и уменьшения выбросов CO2.
Всемирный день зернобобовых
Этот праздник привлекает внимание к важности зернобобовых в рационе человека и их влияния на здоровье. Зернобобовые, такие как горох, соя, черный горошек, имеют высокое содержание белка, важных витаминов и минералов.
Всемирный день кино
Этот праздник отмечает важность киноиндустрии в культурной и развлекательной жизни людей. От кинофильмов до документальных лент, кино имеет большое влияние на общество, расширяя мировоззрение и вдохновляя зрителей.
День домового — праздник угощения домового
Этот праздник отмечается в разных странах традицией угощать домовых, или домашних духов, чтобы обеспечить их благополучие и доброжелательность. Этот праздник полон обрядов и ритуалов, направленных на взаимодействие с невидимыми сущностями.
Китайский новый год
Это один из важнейших праздников в китайской культуре, который отмечается масштабными празднованиями, парадами, фейерверками и традиционными обрядами. Это время для общения с родными, отдыха и празднования начала нового года по китайскому лунному календарю.
Именины 10 февраля
10 февраля именины празднуют: Анна, Антоний, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Геннадий, Григорий, Иван, Лука, Марк, Петр, Прохор.
Кто из известных людей родился 10 февраля
В этот день родились:
- 1773 год: Василий Каразин, украинский просветитель, метеоролог и агроном.
- 1895 год: Василий Вышиваный, украинский военный деятель, политик и австрийский эрцгерцог из династии Габсбургов.
- 1897 год: Джон Эндерс, известный американский вирусолог.
- 1898 год: Бертольд Брехт, немецкий драматург и режиссер-новатор.
- 1902 год: Уолтер Браттейн, американский физик.
- 1907 год: Василий Ремесло, украинский академик и селекционер пшеницы.
- 1920 год: Алекс Комфорт, британский сексолог.
- 1935 год: Таисия Литвиненко, актриса и режиссер.
- 1947 год: Евгений Савчук, народный артист Украины.
- 1962 год: Клифф Бертон, американский музыкант из группы «Metallica».
Памятные даты 10 февраля
- 1635 год: Основана Французская Академия, ведущее научное общество Франции, специализируется в сфере французского языка и литературы.
- 1772 год: Франц Иосиф I фон Лихтенштейн объявлен князем Лихтенштейна.
- 1784 год: Екатерина II издает приказ порт и крепость в Крыму переименовать в Севастополь.
- 1789 год: Закон Йозефа II ликвидирует барщину в Галичине, Буковине, и австрийской части Волыни.
- 1810 год: Торжественно открывается Одесская опера.
- 1940 год: В Кракове проходит конференция ОУН, на которой создают Революционный Провод ОУН.
- 1947 год: В Париже подписаны мирные договоры между государствами-победителями во Второй мировой войне и бывшими союзниками гитлеровской Германии.
- 1957 год: Стартует первый Кубок Африканских Наций в Судане.
- 1972 год: На BBC запрещено транслировать песню Пола Маккартни и группы «Wings» — «Give Ireland Back to the Irish».
- 1992 год: Состоится премьера фильма «Основной инстинкт».
- 1992 год: Украина устанавливает дипломатические отношения с Республикой Корея.
- 1995 год: Во время испытательного полета возле Киева терпит катастрофу опытный самолет Ан-70.
- 2005 год: В Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, происходит первый этап муниципальных выборов.
- 2009 год: На орбите Земли происходит первое столкновение искусственных спутников за всю историю космонавтики.
- 2015 год: Происходит обстрел Краматорска во время войны на Донбассе.