День на велосипеде, кино и китайский новый год: какие еще праздники отмечают 10 февраля

Международный зимний день «На работу на велосипеде»

Этот праздник способствует популяризации здорового образа жизни и экологического транспорта. Люди по всему миру выбирают велосипед для путешествий на работу, поддерживая идею активной жизни и уменьшения выбросов CO2.

Всемирный день зернобобовых

Этот праздник привлекает внимание к важности зернобобовых в рационе человека и их влияния на здоровье. Зернобобовые, такие как горох, соя, черный горошек, имеют высокое содержание белка, важных витаминов и минералов.

Всемирный день кино

Этот праздник отмечает важность киноиндустрии в культурной и развлекательной жизни людей. От кинофильмов до документальных лент, кино имеет большое влияние на общество, расширяя мировоззрение и вдохновляя зрителей.

День домового — праздник угощения домового

Этот праздник отмечается в разных странах традицией угощать домовых, или домашних духов, чтобы обеспечить их благополучие и доброжелательность. Этот праздник полон обрядов и ритуалов, направленных на взаимодействие с невидимыми сущностями.

Китайский новый год

Это один из важнейших праздников в китайской культуре, который отмечается масштабными празднованиями, парадами, фейерверками и традиционными обрядами. Это время для общения с родными, отдыха и празднования начала нового года по китайскому лунному календарю.

Именины 10 февраля

10 февраля именины празднуют: Анна, Антоний, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Геннадий, Григорий, Иван, Лука, Марк, Петр, Прохор.

Кто из известных людей родился 10 февраля

В этот день родились:

1773 год: Василий Каразин, украинский просветитель, метеоролог и агроном.

1895 год: Василий Вышиваный, украинский военный деятель, политик и австрийский эрцгерцог из династии Габсбургов.

1897 год: Джон Эндерс, известный американский вирусолог.

1898 год: Бертольд Брехт, немецкий драматург и режиссер-новатор.

1902 год: Уолтер Браттейн, американский физик.

1907 год: Василий Ремесло, украинский академик и селекционер пшеницы.

1920 год: Алекс Комфорт, британский сексолог.

1935 год: Таисия Литвиненко, актриса и режиссер.

1947 год: Евгений Савчук, народный артист Украины.

1962 год: Клифф Бертон, американский музыкант из группы «Metallica».

Памятные даты 10 февраля