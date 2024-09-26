День моря и здоровья окружающей среды: какие еще праздники отмечают 26 сентября

Праздники 26 сентября

День специалиста по управлению персоналом

Этот профессиональный праздник посвящен признанию важной роли, которую играют специалисты по управлению персоналом в бизнесе и организациях по всему миру. Специалисты по управлению персоналом отвечают за подбор персонала, управление талантами, отношения с работниками, культуру на рабочем месте и многое другое. Они служат стержнем, гарантирующим, что самый ценный актив организации – ее люди – будут воспитываться, поддерживаться и развиваться.

Всемирный день моря

Этот праздник был основан Международной морской организацией (IMO) 1978 для повышения осведомленности о важности морской отрасли, безопасности, охраны и устойчивого развития судоходства. Основная цель Всемирного дня моря – привлечь внимание к экологической безопасности морских перевозок, сохранению биоресурсов и благосостоянию моряков. Каждый год этот день посвящен определенной теме.

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Европейский день языков

Этот праздник был основан Советом Европы 2001 года во время Европейского года языков. Основная цель этого дня – поощрение изучения языков, повышение осведомленности о языковом и культурном разнообразии Европы, а также содействие межкультурному пониманию. В этот день проводятся различные мероприятия, такие как языковые уроки, семинары, лекции, конкурсы и культурные события, направленные на популяризацию изучения языков среди людей всех возрастов.

Всемирный день контрацепции

Этот праздник был начат в 2007 году по инициативе десяти международных организаций, занимающихся вопросами репродуктивного здоровья и планирования семьи. Основная цель этого дня – повышение осведомленности о важности контрацепции и обеспечении доступа к современным методам предотвращения нежелательной беременности. Контрацепция играет ключевую роль в снижении материнской смертности, борьбе с инфекциями, передающимися половым путем, и предоставлении женщинам возможности планировать свое будущее.

Всемирный день здоровья окружающей среды

Этот праздник был начат в 2011 году Международной федерацией здоровья окружающей среды (IFEH) в Индонезии. Основная цель этого дня – привлечь внимание к вопросам здоровья окружающей среды и повысить осведомленность о влиянии человеческой деятельности на окружающую среду. Ежегодно Всемирный день здоровья окружающей среды посвящен определенной теме, освещающей актуальные экологические проблемы.

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия

Этот праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2013 года. Основная цель этого дня – повышение осведомленности об опасности ядерного оружия и содействие международным усилиям по его полной ликвидации. Ядерное оружие представляет серьезную угрозу для глобального мира и безопасности. Несмотря на усилия по уменьшению количества ядерного оружия, многие государства все еще обладают значительными арсеналами. Этот день подчеркивает важность коллективных действий по предотвращению использования ядерного оружия и достижению мира без ядерных вооружений.

Памятные даты 26 сентября

1371 год – в битве в долине реки Марица объединенные сербско-болгарско-валасько-венгерско-хорватские войска терпят поражение от османов;

1580 год – английский пират Фрэнсис Дрейк завершает второе в мире кругосветное плавание;

1687 год – в результате обстрела Афин венецианской армией частично разрушают Парфенон;

1815 год – герцог Ришелье становится премьер-министром и министром иностранных дел Королевства Франция;

1913 год – в Киеве начинается суд по делу Бейлиса;

1930 год – польские власти запрещают деятельность Пласта;

1951 год – Бундестаг голосует за выплату послевоенных репараций евреям;

1962 год – провозглашена Йеменская Арабская Республика;

1991 год – установлены консульские отношения между Украиной и Австрией;

1995 год – Украина присоединяется к Совету Европы;

2012 год – убийство в ТРЦ «Караван» – подозреваемый Ярослав Мазурок убил трех охранников и ранил одного сотрудника торгового центра;

2021 год – в боксерском противостоянии между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа победу одерживает Усик.

В этот день родились: