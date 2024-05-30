День, коли потрібно обійняти кішку: свята та події 30 травня

Свята 30 травня

День степу

Сьогодні в Україні відзначають День степу. Свято було створено з ініціативи учасників міжрегіонального наукового семінару «Охорона степових ландшафтів Донецької та Луганської областей», що відбувся 1 березня 2017 року. Того ж року відбулося відзначення 90-річчя створення заповідника «Кам’яні могили», який є традиційним символом охорони українських степів.

День жіночої емансипації

Є одразу дві версії походження цього цікавого свята. По одній його запропонували створити як пам’ять легендарної Жанни Д’Арк, яка померла саме цього дня 1431 року. За другою версією свято присвятили подіям, що відбувалися 1932 року в Німеччині. Там цього дня проголосували за Закон про юридичне становище жінок-чиновників.

Всесвітній день боротьби проти астми та алергії

Головна мета цього заходу полягає в тому, щоб привернути увагу людей до важливої ​​проблеми та підвищити свідомість тих симптомів, які з’являються під час алергії чи астми. У цей день зазвичай проводять агітацію з приводу регулярної діагностики.

Міжнародний день обіймів вашої кішки

Це національне свято в США, але тут воно припадає на 4 червня. Для всіх любителів кішок це чудова нагода показати своє кохання улюбленцям, обійнявши їх.

Пам’ятні дати 30 травня

1520 рік – іспанські конкістадори стратять імператора ацтеків Монтесуму II;

1792 рік – до Парижа з «Бойовою піснею Рейнської армії» Руже де Ліля вступає марсельський добровольчий батальйон, після чого пісня стала називатися «Марсельезою»;

1798 – Наполеон прибуває зі своєю армією до Єгипетського еялета під час Єгипетського походу;

1810 рік – Королівство Голландія включили до складу Французької імперії;

1876 рік – князівство Сербія та князівство Чорногорія оголошують війну Османської імперії;

1894 рік – відкривають найзнаменитіший лондонський міст – Тавер-бридж;

1894 рік – Чосон оголошує незалежність від Китаю;

1910 рік – закінчують укладання телефонного кабелю між Європою та Південною Америкою;

1913 рік – починається Друга балканська війна;

1940 рік – за наказом Герінга розпочинається повітряна блокада Великобританії;

1941 рік – Українські Національні збори у Львові проголошують Акт відновлення Української Держави та створюють Українське Державне Правління під керівництвом Ярослава Стецька;

1947 рік – у Мюнхені відновлює роботу Наукове товариство імені Тараса Шевченка, перенесене зі Львова;

1948 рік – Вільям Шоклі, Уолтер Браттейн та Джон Бардін з «Bell Laboratories» оголошують про створення транзистора;

1988 рік – за непокору церковній реформі папа Іван Павло II відлучає від церкви французького архієпископа Лефебра;

1991 рік – у Сімферополі закінчується перша сесія Курултаю кримських татар, на якій було сформовано Національний меджліс на чолі з Мустафою Джемільовим;

1992 рік – ухвалюють закон про розподіл повноважень між державними органами України та Автономною Республікою Крим;

2013 рік – розпочинається антиміліцейський протест у селищі Врадіївка;

2022 рік – російські війська залишають захоплений український острів Зміїний, зазнавши великих втрат у живій силі та техніці.

Цього дня народилися: