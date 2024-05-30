День, когда нужно обнять кошку: праздники и события 30 мая

Праздники 30 мая

День степи

Сегодня в Украине отмечают День степи. Праздник был создан по инициативе участников межрегионального научного семинара «Охрана степных ландшафтов Донецкой и Луганской областей», состоявшегося 1 марта 2017 года. В том же году прошло празднование 90-летия создания заповедника «Каменные могилы», который является традиционным символом охраны украинских степей.

День женской эмансипации

Есть сразу две версии происхождения этого интересного праздника. По одной его предложили создать как память легендарной Жанны Д’Арк, умершей именно в этот день в 1431 году. По второй версии праздник посвятили событиям, происходившим в 1932 году в Германии. Там в этот день проголосовали за «Закон о юридическом положении женщин-чиновников».

Всемирный день борьбы против астмы и аллергии

Главная цель этого мероприятия состоит в том, чтобы привлечь внимание людей к важной проблеме и повысить сознание тех симптомов, которые появляются во время аллергии или астмы. В этот день как правило проводят агитацию по поводу регулярной диагностики.

Международный день объятий вашей кошки

Это национальный праздник в США, но здесь он приходится на 4 июня. Для всех любителей кошек это прекрасный случай показать свою любовь любимцам, обняв их.

Памятные даты 30 мая

1520 год – испанские конкистадоры казнят императора ацтеков Монтесуму II;

1792 год – в Париж с «Боевой песней Рейнской армии» Руже де Лиля вступает марсельский добровольческий батальон, после чего песня стала называться «Марсельезой»;

1798 год – Наполеон прибывает со своей армией в Египетский эялет во время Египетского похода;

1810 год – Королевство Голландия включили в состав Французской империи;

1876 год – Княжество Сербия и Княжество Черногория объявляют войну Османской империи;

1894 год – открывают самый знаменитый лондонский мост – Тавер-бридж;

1894 год – Чосон объявляет независимость от Китая;

1910 год – заканчивают укладку телефонного кабеля между Европой и Южной Америкой;

1913 год – начинается Вторая балканская война;

1940 год – по приказу Геринга начинается воздушная блокада Великобритании;

1941 год – Украинское Национальное собрание во Львове провозглашает Акт восстановления Украинского Государства и создает Украинское Государственное Правление под руководством Ярослава Стецько;

1947 год – в Мюнхене возобновляет работу Научное общество имени Тараса Шевченко, перенесенное из Львова;

1948 год – Уильям Шокли, Уолтер Браттейн и Джон Бардин из «Bell Laboratories» объявляют о создании транзистора;

1988 год – за неповиновение церковной реформе папа Иоанн Павел II отлучает от церкви французского архиепископа Лефебра;

1991 год – в Симферополе заканчивается первая сессия Курултая крымских татар, на которой был сформирован Национальный меджлис во главе с Мустафой Джемилевым;

1992 год – принимают закон о разделе полномочий между государственными органами Украины и Автономной Республикой Крым;

2013 год – начинается антимилицейский протест в поселке Врадиевка;

2022 год – российские войска покидают захваченный украинский остров Змеиный, понеся большие потери в живой силе и технике.

В этот день родились: