Що відзначають 20 лютого: День Героїв Небесної Сотні та інші свята

20 лютого — це день, коли можна відсвяткувати різні події, що мають значення для різних людей. День Героїв Небесної Сотні, перемоги над алкоголізмом та куріння люльки.
День Героїв Небесної Сотні
Це день пам’яті та вшанування героїв Євромайдану, які загинули в боротьбі за демократію та свободу України у 2014 році.
День початку російської агресії проти України
Цей день відзначає початок російської окупації Криму та початок бойових дій на сході України в 2014 році, визнані міжнародною спільнотою як акт агресії проти суверенності та територіальної цілісності України.
Міжнародний день куріння люльки
Це день, присвячений усвідомленню шкідливого впливу куріння люльки на здоров’я та сприянню боротьбі з цим шкідливим звичаєм.
Всесвітній день соціальної справедливості
Свято пропагує підтримку соціальної справедливості, рівності та боротьбу з нерівністю у всьому світі.
Міжнародний День людей, які перемогли алкоголізм
Це свято відзначає подвиг та перемоги людей над алкогольною залежністю та популяризує здоровий спосіб життя без шкідливих звичок.
Іменини 20 лютого
20 лютого іменини святкують: Антон, Василь, Давид, Денис, Іван, Микола, Сергій, Ярослав.
Хто з відомих людей народився 20 лютого
У цей день народилися:
- 1905 рік: відомий український письменник та член уряду УНР у вигнанні — Улас Самчук.
- 1921 рік: Микола Савченко-«Миколенко», лейтенант Червоної Армії, хорунжий Української Повстанської Армії, командир сотні «Східняки» та член Закордонного Представництва Української Головної Визвольної Ради.
- 1978 рік: Дмитро Васильєв, підполковник Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, який був нагороджений званням Героя України.
Пам’ятні дати 20 лютого
- 1649 рік: Богдан Хмельницький розпочинає переговори з поляками щодо визначення кордонів Запорізького війська.
- 1666 рік: Засновано Монреаль — одне з найбільших канадських міст.
- 1811 рік: Уряд Австрії оголошує про банкрутство через неможливість впоратися з інфляцією після наполеонівських воєн.
- 1816 рік: У Римі відбувається прем’єра опери Джоаккіно Россіні «Севільський цирульник».
- 1872 рік: Відкривається будівля Музею мистецтва Метрополітен на П’ятій авеню в Нью-Йорку.
- 1872 рік: США отримують патент на електричний ліфт.
- 1922 рік: Віленський сейм приєднує Вільнюс та частину південно-східної Литви до Польщі.
- 1939 рік: Лідер Ірландії Еймон де Валера заявляє про нейтралітет своєї країни у майбутній війні.
- 1940 рік: Вперше на екранах з’являється знаменита пара — Том і Джеррі.
- 1960 рік: У рідній школі в Сіетлі відбувається перший виступ майбутнього гітариста-віртуоза Джимі Гендрікса.
- 1992 рік: Верховна Рада України ухвалює святкувати День Незалежності України 24 серпня.
- 1992 рік: Засновано англійську Прем’єр-лігу, що прийшла на зміну Футбольній лізі.
- 1998 рік: 15-річна американка Тара Ліпінські виграє змагання серед жінок з фігурного катання на зимовій Олімпіаді в Нагано, ставши наймолодшою переможницею Білих Олімпіад.
- 1999 рік: В аеропорту Нью-Йорка затримують колишнього прем’єр-міністра України Павла Лазаренка.
- 2002 рік: Засновано українське видавництво «Видавничий дім ‘Школа’» у Харкові.
- 2014 рік: На Інститутській вулиці в Києві були розстріляні активісти під час протистояння Євромайдану та президента Януковича.
- 2014 рік: Російський спецназ вторгнувся на територію Автономної Республіки Крим, розпочавши російсько-українську війну.