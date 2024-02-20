Що відзначають 20 лютого: День Героїв Небесної Сотні та інші свята

День Героїв Небесної Сотні

Це день пам’яті та вшанування героїв Євромайдану, які загинули в боротьбі за демократію та свободу України у 2014 році.

День початку російської агресії проти України

Цей день відзначає початок російської окупації Криму та початок бойових дій на сході України в 2014 році, визнані міжнародною спільнотою як акт агресії проти суверенності та територіальної цілісності України.

Міжнародний день куріння люльки

Це день, присвячений усвідомленню шкідливого впливу куріння люльки на здоров’я та сприянню боротьбі з цим шкідливим звичаєм.

Всесвітній день соціальної справедливості

Свято пропагує підтримку соціальної справедливості, рівності та боротьбу з нерівністю у всьому світі.

Міжнародний День людей, які перемогли алкоголізм

Це свято відзначає подвиг та перемоги людей над алкогольною залежністю та популяризує здоровий спосіб життя без шкідливих звичок.

Іменини 20 лютого

20 лютого іменини святкують: Антон, Василь, Давид, Денис, Іван, Микола, Сергій, Ярослав.

Хто з відомих людей народився 20 лютого

У цей день народилися:

1905 рік: відомий український письменник та член уряду УНР у вигнанні — Улас Самчук.

1921 рік: Микола Савченко-«Миколенко», лейтенант Червоної Армії, хорунжий Української Повстанської Армії, командир сотні «Східняки» та член Закордонного Представництва Української Головної Визвольної Ради.

1978 рік: Дмитро Васильєв, підполковник Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, який був нагороджений званням Героя України.

Пам’ятні дати 20 лютого