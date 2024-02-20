Что отмечают 20 февраля: День Героев Небесной Сотни и другие праздники

День Героев Небесной Сотни

Это день памяти и чествования героев Евромайдана, погибших в борьбе за демократию и свободу Украины в 2014 году.

День начала российской агрессии против Украины

Этот день отмечает начало российской оккупации Крыма и начало боевых действий на востоке Украины в 2014 году, признанные международным сообществом как акт агрессии против суверенности и территориальной целостности Украины.

Международный день курения трубки

Это день, посвященный осознанию вредного влияния курения трубки на здоровье и содействию борьбе с этим вредным обычаем.

Всемирный день социальной справедливости

Праздник пропагандирует поддержку социальной справедливости, равенства и борьбу с неравенством во всем мире.

Международный День людей, которые победили алкоголизм

Этот праздник отмечает подвиг и победы людей над алкогольной зависимостью и популяризирует здоровый образ жизни без вредных привычек.

Именины 20 февраля

20 февраля именины празднуют: Антон, Василий, Давид, Денис, Иван, Николай, Сергей, Ярослав, Иван, Николай, Сергей, Ярослав.

Кто из известных людей родился 20 февраля

В этот день родились:

1905 год: известный украинский писатель и член правительства УНР в изгнании — Улас Самчук.

1921 год: Николай Савченко-«Миколенко», лейтенант Красной Армии, хорунжий Украинской Повстанческой Армии, командир сотни «Схидняки» и член Зарубежного Представительства Украинской Главной Освободительной Рады.

1978 год: Дмитрий Васильев, подполковник Вооруженных Сил Украины, участник российско-украинской войны, который был награжден званием Героя Украины.

Памятные даты 20 февраля