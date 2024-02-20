Что отмечают 20 февраля: День Героев Небесной Сотни и другие праздники

20 февраля — это день, когда можно отпраздновать различные события, имеющие значение для разных людей. День Героев Небесной Сотни, победы над алкоголизмом и курения трубки.
День Героев Небесной Сотни
Это день памяти и чествования героев Евромайдана, погибших в борьбе за демократию и свободу Украины в 2014 году.
День начала российской агрессии против Украины
Этот день отмечает начало российской оккупации Крыма и начало боевых действий на востоке Украины в 2014 году, признанные международным сообществом как акт агрессии против суверенности и территориальной целостности Украины.
Международный день курения трубки
Это день, посвященный осознанию вредного влияния курения трубки на здоровье и содействию борьбе с этим вредным обычаем.
Всемирный день социальной справедливости
Праздник пропагандирует поддержку социальной справедливости, равенства и борьбу с неравенством во всем мире.
Международный День людей, которые победили алкоголизм
Этот праздник отмечает подвиг и победы людей над алкогольной зависимостью и популяризирует здоровый образ жизни без вредных привычек.
Именины 20 февраля
20 февраля именины празднуют: Антон, Василий, Давид, Денис, Иван, Николай, Сергей, Ярослав, Иван, Николай, Сергей, Ярослав.
Кто из известных людей родился 20 февраля
В этот день родились:
- 1905 год: известный украинский писатель и член правительства УНР в изгнании — Улас Самчук.
- 1921 год: Николай Савченко-«Миколенко», лейтенант Красной Армии, хорунжий Украинской Повстанческой Армии, командир сотни «Схидняки» и член Зарубежного Представительства Украинской Главной Освободительной Рады.
- 1978 год: Дмитрий Васильев, подполковник Вооруженных Сил Украины, участник российско-украинской войны, который был награжден званием Героя Украины.
Памятные даты 20 февраля
- 1649 год: Богдан Хмельницкий начинает переговоры с поляками по определению границ Запорожского войска.
- 1666 год: Основан Монреаль — один из крупнейших канадских городов.
- 1811 год: Правительство Австрии объявляет о банкротстве из-за невозможности справиться с инфляцией после наполеоновских войн.
- 1816 год: В Риме проходит премьера оперы Джоаккино Россини «Севильский цирюльник».
- 1872 год: Открывается здание Музея искусства Метрополитен на Пятой авеню в Нью-Йорке.
- 1872 год: США получают патент на электрический лифт.
- 1922 год: Виленский сейм присоединяет Вильнюс и часть юго-восточной Литвы к Польше.
- 1939 год: Лидер Ирландии Эймон де Валера заявляет о нейтралитете своей страны в предстоящей войне.
- 1940 год: Впервые на экранах появляется знаменитая пара — Том и Джерри.
- 1960 год: В родной школе в Сиэтле происходит первое выступление будущего гитариста-виртуоза Джими Хендрикса.
- 1992 год: Верховная Рада Украины принимает праздновать День Независимости Украины 24 августа.
- 1992 год: Основана английская Премьер-лига, пришедшая на смену Футбольной лиге.
- 1998 год: 15-летняя американка Тара Липински выигрывает соревнования среди женщин по фигурному катанию на зимней Олимпиаде в Нагано, став самой молодой победительницей Белых Олимпиад.
- 1999 год: В аэропорту Нью-Йорка задерживают бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко.
- 2002 год: Основано украинское издательство «Издательский дом ‘Школа’» в Харькове.
- 2014 год: На Институтской улице в Киеве были расстреляны активисты во время противостояния Евромайдана и президента Януковича.
- 2014 год: Российский спецназ вторгся на территорию Автономной Республики Крым, начав российско-украинскую войну.