День святої княгині Ольги: не вихваляйтеся своїми досягненнями

Ким була рівноапостольна княгиня Ольга

Свята рівноапостольна княгиня Ольга – видатна постать в історії Київської Русі. Її хрещення стало важливою умовою християнізації Київської Русі. Вона стала першою жінкою-володаркою держави, що вплинуло на авторитет України в очах Візантії та Західної Європи.

На думку істориків, Ольга народилася в псковському селищі Вибутовська весь, імовірно, в 894 році, але точна дата народження Ольги невідома. Її ім’я при народженні Хельга, що в перекладі з мови варягів означає «священна».

З київським князем Ігорем Ольга познайомилася у себе на батьківщині: князь гукнув дівчину на човні, щоб вона допомогла йому перебратися на інший берег річки. Ольга переправила Ігоря, і незабаром до неї приїхали гінці від князя просити руки. Ользі було лише 12 років, коли вона вийшла заміж за Ігоря. Згодом у них народився син Святослав.

Шлюб Ольги та Ігоря був недовгим, оскільки князь помер від рук древлян. Після смерті чоловіка Ольга взяла опіку над малолітнім сином Святославом і стала регентшою, керуючи Руссю до повноліття. Вона встановлювала державний авторитет Києва, що похитнувся після бунту племені древлян, використавши для забезпечення миру та порядку жорстокі методи, що було характерно для того часу.

Керуючи князівством, Ольга проявила себе як жорсткий та хитрий політик. Оскільки могила її чоловіка була у древлян, княгиня вирішила провідати її разом із військом. Тоді винищили 5 тисяч древлян. Згодом, 946 року, Ольга відправила ще один похід на древлян і розбила їх. Коли ж її військо не зуміло взяти місто Іскоростень, то вирішила просто спалити його – наказала до лап птахів прив’язати запалену клоччя з сіркою і випустити їх.

Велика княгиня увійшла в історію як проповідниця християнства – у Константинополі вона прийняла святе хрещення з ім’ям Олена. З міста на батьківщину вона привезла православні ікони та книги, розпочала будівництво храмів. Як правитель, Ольга встановила межі Київської Русі та запровадила оподаткування.

Після смерті княгині її мощі онук, князь Володимир, помістив у першому кам’яному храмі – Десятинній церкві Успіння Пресвятої Богородиці у Києві. Почитати як святу Ольгу розпочали у 970-х роках, а у 1547 році зарахували до лику святих.

До святої Ольги звертаються з молитвами матері військових, сироти і ті, хто втратив своїх коханих. Свята допомагає знедоленим, їй моляться за багатий урожай, а дівчата – про вдале заміжжя.

Церковне свято 11 липня за старим стилем

11 липня за старим календарним стилем – день пам’яті чудотворної ікони Божої Матері «Троєручиця». Також сьогодні за старим стилем закінчується Петров піст.

У кого іменини 11 липня

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Аркадій, Олена, Євфимія, Ольга.

За старим стилем іменини у Германа, Івана, Павла, Сергія.

Талісманом людини, народженої 11 липня, є опал. З давніх-давен людина наділила цей камінь надзвичайними магічними властивостями. Вважається, що опал є покровителем нематеріальних благ.

11 липня: прикмети та заборони дня

У народному календарі 11 липня – свято Ольга Страдниця. У цей час за народними звичаями прийнято багато трудитися – на присадибних ділянках збирають перший урожай овочів та фруктів та роблять із них заготівлі на зиму, у полі проходять жнива та заготівля сіна, у лісі збирають ягоди та гриби.

Прикмети дня говорять про погоду та врожай:

вранці роса на городі – урожай помідорів буде неважливий;

гром чути – можна йти на рибалку;

день видався сонячним – буде гарний урожай зернових;

багато мошок – до врожаю грибів восени;

листя опадає з дерев – до ранньої осені.

Що не можна робити 11 липня

Народні прикмети дня забороняють лаятися з близькими, займатися пранням, прибиранням, шиттям тощо.

В той же час не можна байдикувати – можна і потрібно працювати на городі, йти в ліс за ягодами та грибами.

Не радять у цей день позичати щось – гроші, хліб, сіль тощо, інакше разом з ними з дому піде фінансове благополуччя.

Заборонено багато їсти, переїдати.

Також заборонено хвалитися успіхами та досягненнями – вважається, що княгиня Ольга не любила хвалькуватих людей, хвальків чекають невдачі.

Що можна робити 11 липня