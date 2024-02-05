День 5 лютого: світ сьогодні відзначає День сніговика та День ерудита

Які свята відзначають 5 лютого в Україні та світі

День ерудита – це неофіційне свято, яке започаткувала в 2007 році блогерка Сара Россо. Вона запропонувала віддати шану людям, які володіють широкими знаннями з різних галузей науки, мистецтва, культури та інших сфер життя. Ерудити – це люди, які люблять вчитися, досліджувати, читати, слухати, спілкуватися та ділитися своїми знаннями з іншими. Це свято – нагода висловити подяку та заохотити таких людей, а також надихнутися на власне саморозвиток.

День сніговика – це зимове свято, яке припадає на 5 лютого. Його походження невідоме, але вважається, що воно пов’язане з тим, що в цей день сонце знаходиться на 15 градусах водолія, що є символом снігу. День сніговика – це день, коли можна насолодитися зимовими розвагами, побудувати сніговика, прикрасити його, зробити йому компанію або зіграти з ним. Сніговик – це не тільки забавна фігура з снігу, а й символ зими, дитинства, радості та добра.

День конституції Мексики – це національне свято, яке відзначається в Мексиці 5 лютого кожного року. В цей день в 1917 році була прийнята конституція Мексики, яка стала однією з перших у світі, що закріпила соціальні права громадян. Конституція Мексики визнає суверенітет народу, поділ влади, федеративний устрій, свободу слова, релігії, зборів, а також право на освіту, землю, працю, здоров’я, житло та інші соціальні гарантії. День конституції Мексики – це день гордості та вдячності за демократичні досягнення мексиканського народу.

Имениники 5 лютого

5 лютого 2022 року свої іменини святкують володарі 6 імен: Клим, Геннадій, Теодор, Серафим, Євдокія, Катерина.

5 лютого народились

В цей день народилися такі відомі особистості:

1840 — Гайрам Стівенс Максим, американський конструктор зброї, винахідник кулемета.

1840 — Джон Бойд Данлоп, винахідник пневматичних шин

1878 — Андре Сітроен, французький інженер і промисловець, творець однойменної автомобільної компанії.

1887 — Микола Шарлемань, український зоолог.

1914 — Вільям Берроуз, американський письменник, натхненник руху бітників.

1948 — Свен Горан Ерікссон, шведський футбольний тренер («Лаціо» Рим, збірна Англії).

1985 — Кріштіану Роналду, португальський футболіст, нападник збірної та туринського «Ювентуса».

1992 —Неймар, бразильський футболіст, нападник збірної Бразилії з футболу та французького «ПСЖ».

Історичні події, які сталися 5 лютого

5 лютого сталися наступні визначні історичні події:

1494 – “вічний мир” між великими князями Литви й Московії – Александром Ягеллончиком та Іваном III, що завершив литовсько-московську Прикордонну війну 1492-1494 рр.

1585 – у Львові засновано Успенське Ставропігійне братство

1783 – в області Калабрія на півдні Італії почався землетрус, що тривав майже два місяці.

Потужні підземні поштовхи й цунамі зруйнували місто Реджо-ді-Калабрія і ще 180 населених пунктів. Жертвами стихії стали близько 60 тисяч осіб, ще понад 10 тисяч життів забрали епідемії, викликані антисанітарією

1788 – народився Роберт Піл, британський прем’єр-міністр (1834-35, 1841-46 рр.), засновник Консервативної партії на базі партії торі

1812 – народився Жорж Дантес (по усиновленню – барон Геккерн), французький монархіст, офіцер-кавалергард. Убивця російського поета Олександра Пушкіна

1816 – у Римі відбулася прем’єра опери Джоаккіно Россіні “Севільський цирульник”

1818 – після смерті Карла XIII королем Швеції та Норвегії став Карл XIV Юхан, відомий раніше як маршал Франції Жан Батіст Бернадот. Королівська династія Бернадотів залишається правлячою у Швеції й донині

1831 – російська армія в кількості 115 тисяч чоловік під командуванням фельдмаршала Івана Дибича рушила на Польщу для придушення повстання, що спалахнуло наприкінці 1830 р.

1840 – народився Хайрем Максим, американський конструктор-зброяр і промисловець. Творець автоматичної гвинтівки, гармати та станкового кулемета (“Максим”).

1850 – американська компанія “Фелікс” запатентувала арифмометр – настільну механічну обчислювальну машину для виконання чотирьох арифметичних дій.

1878 – народився Андре Сітроен, французький автопромисловець, засновник однойменної фірми

1919 – більшовицькі війська під командуванням Миколи Щорса захопили Київ

1919 – перша в Європі регулярна пасажирська авіалінія зв’язала в Німеччині Берлін і Веймар.

На лінії використовували військові літаки AEG J.II. У такий біплан із відкритою кабіною, крім пілота, поміщався лише один пасажир.

1919 – народився Андреас Папандреу, грецький політичний і державний діяч, кількаразовий прем’єр-міністр країни

1924 – радіо Бі-Бі-Сі почало передавати з обсерваторії Грінвіча сигнали точного часу

1928 – німецький хімік Адольф Віндаус уперше синтезував вітамін D, брак якого спричиняє рахіт.

Того ж року Віндауса за його відкриття удостоїли Нобелівської премії з хімії

1944 – ухвалено постанову політбюро ЦК КП(б) України та указ президії Верховної Ради УРСР про утворення українського Народного комісаріату закордонних справ.

Перед цим 1 лютого Верховна Рада СРСР прийняла закон “Про надання союзним республікам повноважень у галузі зовнішніх зносин та про перетворення у зв’язку з цим Народного комісаріату закордонних справ із загальносоюзного в союзно-республіканський”.

Цим актом після 20-річної перерви були формально поновлені права союзних республік у сфері зовнішньополітичної діяльності

1946 – набув чинності “Договір між СРСР і Польською Республікою про радянсько-польський державний кордон”. Цьому передувало насильнецьке переселення українського та польського народів.

1969 – населення США досягло 200 мільйонів осіб

1971 – з’явився фондовий індекс NASDAQ (“Автоматизовані котирування Національної асоціації дилерів із цінних паперів США”). Це американський позабіржовий ринок, що спеціалізується на акціях високотехнологічних компаній (виробництво електроніки, програмного забезпечення тощо)

1982 – через польські події Велика Британія запровадила економічні санкції проти СРСР

1986 – в СРСР прийнято постанови про створення кооперативів у сфері споживання, громадського харчування та послуг. Це стало першим кроком для відродження приватного бізнесу.

1991 – столиця Киргизії, що 65 років носила ім’я Фрунзе, перейменована в Бішкек

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Норвегією

2009 – сомалійські пірати звільнили судно “Фаїна”, захоплене під час рейсу з Миколаєва до Момбаси ще 25 вересня 2008 р.

Корабель під прапором Белізу, що належить панамській компанії, перевозив військовий вантаж, призначений для Кенії. До екіпажу входили 17 громадян України, троє – Росії та один латвієць. 4 лютого ізраїльський власник “Фаїни” заплатив $3,2 млн. викупу, й 5-го числа остання група піратів залишила борт судна; воно попрямувало до Момбаси.

Згодом з’явилися дані, що танки та інше озброєння Кенія реекспортувала до воюючого Судану всупереч санкціям ООН