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Магнітні бурі: який прогноз космічної погоди на 5 лютого

Магнітні бурі: який прогноз космічної погоди на 5 лютого

Геомагнітні бурі, що виникають через підвищену сонячну активність, можуть негативно вплинути на електромережі та здоров’я людей. І у лютому 2024 року очікується кілька таких спалахів.

За даними Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України сьогодні, у понеділок, 5 лютого 2024 року, очікується підвищена геомагнітна активність, а отже, метеозалежним людям слід тримати напоготові потрібні ліки.

У ці дні метеозалежні люди можуть відчути тривожність, дратівливість та невизначеність у прийнятті рішень. Також може збільшитися схильність до утворення тромбів, підвищитися артеріальний тиск, порушитися сон і посилитися мігрень.

Під час магнітних бур бажано відмовитися від фізичних навантажень, виділити час для відпочинку, приймати теплі трав’яні ванни та пити більше води.

Як повідомляє сайт Meteoagent, цього місяця очікується ще кілька спалахів, які можуть зашкодити здоров’ю людей. Достатньо сильні магнітні бурі прогнозують на 16-17 лютого, а також на 23-25 лютого.

У той же час слід пам’ятати, що прогноз на весь місяць може змінюватись, оскільки прогноз сонячної активності є неточним. Тому слід стежити за оновленнями та коригувати запобіжні заходи залежно від актуальної інформації.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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