Церковне свято 5 лютого: чию пам’ять вшановують віряни в цей день

5 лютого – день, коли Православна Церква України вшановує пам’ять двох святих, які були прикладами віри, любові та милосердя. Це – свята мучениця Агафія, яка постраждала за Христа в Римі, та святий Феодосій, архієпископ Чернігівський, який був видатним духовним пастирем та просвітителем.
Хто така свята Агафія і чиєю покровителькою вона є
Свята мучениця Агафія народилася в знатній родині в Римі. Вона була красивою, розумною та благочестивою дівчиною, яка вирішила присвятити своє життя Богові. Вона роздавала своє майно убогим, допомагала хворим та страждаючим, молилася та постилася. Коли в Римі почалося гоніння на християн за часів імператора Деція, Агафія була заарештована як християнка. Вона витримала жорстокі катування, не відмовившись від своєї віри.
Агафія померла 5 лютого 251 року. Її мощі перенесені в Катанію на Сицилії, де вона шанується як покровителька міста – захищає місто від вулкану Етна.
Агафія захищає від стихійних лих та є покровителькою худоби і домашніх тварин:
- Захисниця від пожежі. З давніх часів люди вірили, що молитва до святої Агафії може вберегти їхні домівки від вогню.
- Благословення домашніх тварин. 5 лютого в храмах освячували хліб із сіллю, якими потім годували тварин, щоб вони були здоровими.
- Поминання померлих. Цього дня було заведено ходити на цвинтар, молитися за померлих близьких і згадувати їх.
- Прибирання в хлівах, клітках і сараях. Вважалося, що це допоможе зберегти здоров’я домашніх тварин і захистити їх від хвороб.
Хто такий святий Феодосій і з чим до нього звертаються
Святий Феодосій, архієпископ Чернігівський, народився в 1633 році в селі Стара Гута на Чернігівщині. Він був сином священика та отримав гарну освіту. Юнак вступив до Києво-Печерського монастиря, де став схимником та отримав ім’я Феодосій. Він служив у різних монастирях, де відрізнявся своїм аскетизмом, молитовністю, піднесенням та проповідництвом.
В 1695 році Феодосій став єпископом Чернігівським. Він був активним учасником церковного життя, зокрема, він брав участь у виборах митрополита Київського. На своїй посаді Феодосій також займався благоустроєм своєї єпархії, будівництвом храмів, відкриттям шкіл, допомогою бідним та потребуючим. Він помер 5 лютого 1696 року від застуди під час візиту до одного зі своїх приходів.
Його тіло було поховане в Єлецькому монастирі, де він був настоятелем. В 1896 році він був проголошений святим, а в 1992 році його мощі були перенесені до Чернігівського Спасо-Преображенського собору.
До святого Феодосія звертаються з молитвою про:
- Зцілення від різних захворювань, особливо онкологічних. Існує багато свідчень про чудодійні зцілення, які відбувалися біля мощей святителя.
- Захист від наклепу, ненависті та ворожнечі. Феодосій Чернігівський відомий своїм милосердям і співчуттям, тому люди просять його допомоги в подоланні життєвих негараздів.
- Вирішення складних сімейних ситуацій. Святий Феодосій може допомогти у налагодженні стосунків між членами сім’ї, дати мудрість і терпіння.
- Зміцнення розуму дітей. Батьки моляться Феодосію Чернігівському, щоб їхні діти успішно навчалися, були розумними і вихованими.