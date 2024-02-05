Церковне свято 5 лютого: чию пам’ять вшановують віряни в цей день

Хто така свята Агафія і чиєю покровителькою вона є

Свята мучениця Агафія народилася в знатній родині в Римі. Вона була красивою, розумною та благочестивою дівчиною, яка вирішила присвятити своє життя Богові. Вона роздавала своє майно убогим, допомагала хворим та страждаючим, молилася та постилася. Коли в Римі почалося гоніння на християн за часів імператора Деція, Агафія була заарештована як християнка. Вона витримала жорстокі катування, не відмовившись від своєї віри.

Агафія померла 5 лютого 251 року. Її мощі перенесені в Катанію на Сицилії, де вона шанується як покровителька міста – захищає місто від вулкану Етна.

Агафія захищає від стихійних лих та є покровителькою худоби і домашніх тварин:

Захисниця від пожежі. З давніх часів люди вірили, що молитва до святої Агафії може вберегти їхні домівки від вогню.

Благословення домашніх тварин. 5 лютого в храмах освячували хліб із сіллю, якими потім годували тварин, щоб вони були здоровими.

Поминання померлих. Цього дня було заведено ходити на цвинтар, молитися за померлих близьких і згадувати їх.

Прибирання в хлівах, клітках і сараях. Вважалося, що це допоможе зберегти здоров’я домашніх тварин і захистити їх від хвороб.

Хто такий святий Феодосій і з чим до нього звертаються

Святий Феодосій, архієпископ Чернігівський, народився в 1633 році в селі Стара Гута на Чернігівщині. Він був сином священика та отримав гарну освіту. Юнак вступив до Києво-Печерського монастиря, де став схимником та отримав ім’я Феодосій. Він служив у різних монастирях, де відрізнявся своїм аскетизмом, молитовністю, піднесенням та проповідництвом.

В 1695 році Феодосій став єпископом Чернігівським. Він був активним учасником церковного життя, зокрема, він брав участь у виборах митрополита Київського. На своїй посаді Феодосій також займався благоустроєм своєї єпархії, будівництвом храмів, відкриттям шкіл, допомогою бідним та потребуючим. Він помер 5 лютого 1696 року від застуди під час візиту до одного зі своїх приходів.

Його тіло було поховане в Єлецькому монастирі, де він був настоятелем. В 1896 році він був проголошений святим, а в 1992 році його мощі були перенесені до Чернігівського Спасо-Преображенського собору.

До святого Феодосія звертаються з молитвою про: