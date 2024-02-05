День 5 февраля: мир сегодня отмечает День снеговика и День эрудита

Какие праздники отмечают 5 февраля в Украине и мире

День эрудита — это неофициальный праздник, который открыла в 2007 году блоггерша Сара Россо. Она предложила отдать честь людям, обладающим широкими знаниями из разных областей науки, искусства, культуры и других сфер жизни. Эрудиты – это люди, которые любят учиться, исследовать, читать, слушать, общаться и делиться своими знаниями с другими. Этот праздник — возможность выразить благодарность и поощрить таких людей, а также вдохновиться на саморазвитие.

День снеговика — это зимний праздник, который выпадает на 5 февраля. Его происхождение неизвестно, но считается, что оно связано с тем, что в этот день солнце находится на 15 градусах водолея, являющегося символом снега. День снеговика – это день, когда можно насладиться зимними развлечениями, построить снеговика, украсить его, сделать ему компанию или сыграть с ним. Снеговик – это не только забавная фигура из снега, но и символ зимы, детства, радости и добра.

День конституции Мексики — это национальный праздник, который отмечается в Мексике 5 февраля каждый год. В этот день в 1917 году была принята конституция Мексики, ставшая одной из первых в мире, закрепившей социальные права граждан. Конституция Мексики признает суверенитет народа, разделение властей, федеративное устройство, свободу слова, религии, собрания, а также право на образование, землю, труд, здоровье, жилье и другие социальные гарантии. День конституции Мексики – это день гордости и благодарности за демократические достижения мексиканского народа.

Имениники 5 февраля

5 февраля 2022 года свои именины празднуют обладатели 6 имен: Клим, Геннадий, Теодор, Серафим, Евдокия, Екатерина.

5 февраля родились

В этот день родились такие известные личности:

1840 — Гайрам Стивенс Максим, американский конструктор оружия, изобретатель пулемета.

1840 — Джон Бойд Данлоп, изобретатель пневматических шин

1878 — Андре Ситроен, французский инженер и промышленник, создатель одноименной автомобильной компании.

1887 — Николай Шарлемань, украинский зоолог.

1914 — Уильям Берроуз, американский писатель, вдохновитель движения битников.

1948 — Свен Горан Эриксон, шведский футбольный тренер («Лацио» Рим, сборная Англии).

1985 — Криштиану Роналду, португальский футболист, нападающий сборной и туринского «Ювентуса».

1992 —Неймар, бразильский футболист, нападающий сборной Бразилии по футболу и французского «ПСЖ».

Исторические события, произошедшие 5 февраля

5 февраля произошли следующие значительные исторические события:

1494 — «вечный мир» между великими князьями Литвы и Московии — Александром Ягеллончиком и Иваном III, завершившим литовско-московскую Пограничную войну 1492-1494 гг.

1585 — во Львове основано Успенское Ставропигиальное братство

1783 — в области Калабрия на юге Италии началось землетрясение, продолжавшееся почти два месяца.

Мощные подземные толчки и цунами разрушили город Реджо-ди-Калабрия и еще 180 населенных пунктов. Жертвами стихии стали около 60 тысяч человек, еще более 10 тысяч жизней унесли эпидемии, вызванные антисанитарией

1788 — родился Роберт Пил, британский премьер-министр (1834-35, 1841-46 гг.), основатель Консервативной партии на базе партии тори

1816 — в Риме состоялась премьера оперы Джоаккино Россини «Севильский цирюльник»

1831 — русская армия в количестве 115 тысяч человек под командованием фельдмаршала Ивана Дыбича двинулась на Польшу для подавления вспыхнувшего в конце 1830 г. восстания</ span>

1850 — американская компания «Феликс» запатентовала арифмометр — настольную механическую вычислительную машину для выполнения четырех арифметических действий.

1878 — родился Андре Ситроен, французский автопромышленник, основатель одноименной фирмы

1919 — большевистские войска под командованием Николая Щорса захватили Киев

1919 — первая в Европе регулярная пассажирская авиалиния связала в Германии Берлин и Веймар.

На линии использовали военные самолеты AEG J.II. В такой биплан с открытой кабиной кроме пилота помещался только один пассажир.

1919 — родился Андреас Папандреу, греческий политический и государственный деятель, неоднократный премьер-министр страны

1924 — радио Би-Би-Си начало передавать из обсерватории Гринвича сигналы точного времени

1928 — немецкий химик Адольф Виндаус впервые синтезировал витамин D, недостаток которого влечет за собой рахит.

В том же году Виндауса за его открытие удостоили Нобелевской премии по химии

1944 — принято постановление политбюро ЦК КП(б) Украины и указ президиума Верховного Совета УССР об образовании украинского Народного комиссариата иностранных дел.

Перед этим 1 февраля Верховный Совет СССР принял закон «О предоставлении союзным республикам полномочий в области внешних сношений и о преобразовании в связи с этим Народного комиссариата иностранных дел по общесоюзному в союзно-республиканский».

Этим актом после 20-летнего перерыва были формально восстановлены права союзных республик в сфере внешнеполитической деятельности

1946 — вступил в силу «Договор между СССР и Польской Республикой о советско-польской государственной границе». Этому предшествовало насильственное переселение украинского и польского народов.

1969 — население США достигло 200 миллионов человек

1971 — появился фондовый индекс NASDAQ («Автоматизированные котировки Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам США»). Это американский внебиржевой рынок, специализирующийся на акциях высокотехнологичных компаний (производство электроники, программного обеспечения и т.п.)

1982 — из-за польских событий Великобритания ввела экономические санкции против СССР

1986 — в СССР приняты постановления о создании кооперативов в сфере потребления, общественного питания и услуг. Это стало первым шагом к возрождению частного бизнеса.

1991 — столица Киргизии, 65 лет носившая имя Фрунзе, переименованная в Бишкек

1992 — Украина установила дипломатические отношения с Норвегией

2009 — сомалийские пираты освободили судно «Фаина», захваченное во время рейса из Николаева в Момбасу еще 25 сентября 2008 г. < /li>

Корабль под флагом Белиза, принадлежащий панамской компании, перевозил военный груз, предназначенный для Кении. В экипаж входили 17 граждан Украины, трое – России и один латвиец. 4 февраля израильский владелец «Фаины» заплатил $3,2 млн. выкупа, и 5 числа последняя группа пиратов покинула борт судна; оно направилось в Момбасу.

Впоследствии появились данные, что танки и другое вооружение Кения реэкспортировала в воюющий Судан вопреки санкциям ООН