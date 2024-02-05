День 5 февраля: мир сегодня отмечает День снеговика и День эрудита

5 февраля – день, когда в истории происходили важные события для Украины и мира. Это день, когда можно отметить День эрудита, День конституции Мексики и День снеговика.
Какие праздники отмечают 5 февраля в Украине и мире
День эрудита — это неофициальный праздник, который открыла в 2007 году блоггерша Сара Россо. Она предложила отдать честь людям, обладающим широкими знаниями из разных областей науки, искусства, культуры и других сфер жизни. Эрудиты – это люди, которые любят учиться, исследовать, читать, слушать, общаться и делиться своими знаниями с другими. Этот праздник — возможность выразить благодарность и поощрить таких людей, а также вдохновиться на саморазвитие.
День снеговика — это зимний праздник, который выпадает на 5 февраля. Его происхождение неизвестно, но считается, что оно связано с тем, что в этот день солнце находится на 15 градусах водолея, являющегося символом снега. День снеговика – это день, когда можно насладиться зимними развлечениями, построить снеговика, украсить его, сделать ему компанию или сыграть с ним. Снеговик – это не только забавная фигура из снега, но и символ зимы, детства, радости и добра.
День конституции Мексики — это национальный праздник, который отмечается в Мексике 5 февраля каждый год. В этот день в 1917 году была принята конституция Мексики, ставшая одной из первых в мире, закрепившей социальные права граждан. Конституция Мексики признает суверенитет народа, разделение властей, федеративное устройство, свободу слова, религии, собрания, а также право на образование, землю, труд, здоровье, жилье и другие социальные гарантии. День конституции Мексики – это день гордости и благодарности за демократические достижения мексиканского народа.
Имениники 5 февраля
5 февраля 2022 года свои именины празднуют обладатели 6 имен: Клим, Геннадий, Теодор, Серафим, Евдокия, Екатерина.
5 февраля родились
В этот день родились такие известные личности:
- 1840 — Гайрам Стивенс Максим, американский конструктор оружия, изобретатель пулемета.
- 1840 — Джон Бойд Данлоп, изобретатель пневматических шин
- 1878 — Андре Ситроен, французский инженер и промышленник, создатель одноименной автомобильной компании.
- 1887 — Николай Шарлемань, украинский зоолог.
- 1914 — Уильям Берроуз, американский писатель, вдохновитель движения битников.
- 1948 — Свен Горан Эриксон, шведский футбольный тренер («Лацио» Рим, сборная Англии).
- 1985 — Криштиану Роналду, португальский футболист, нападающий сборной и туринского «Ювентуса».
- 1992 —Неймар, бразильский футболист, нападающий сборной Бразилии по футболу и французского «ПСЖ».
Исторические события, произошедшие 5 февраля
5 февраля произошли следующие значительные исторические события:
- 1494 — «вечный мир» между великими князьями Литвы и Московии — Александром Ягеллончиком и Иваном III, завершившим литовско-московскую Пограничную войну 1492-1494 гг.
- 1585 — во Львове основано Успенское Ставропигиальное братство
- 1783 — в области Калабрия на юге Италии началось землетрясение, продолжавшееся почти два месяца.
- Мощные подземные толчки и цунами разрушили город Реджо-ди-Калабрия и еще 180 населенных пунктов. Жертвами стихии стали около 60 тысяч человек, еще более 10 тысяч жизней унесли эпидемии, вызванные антисанитарией
- 1788 — родился Роберт Пил, британский премьер-министр (1834-35, 1841-46 гг.), основатель Консервативной партии на базе партии тори
- 1816 — в Риме состоялась премьера оперы Джоаккино Россини «Севильский цирюльник»
- 1831 — русская армия в количестве 115 тысяч человек под командованием фельдмаршала Ивана Дыбича двинулась на Польшу для подавления вспыхнувшего в конце 1830 г. восстания</ span>
- 1850 — американская компания «Феликс» запатентовала арифмометр — настольную механическую вычислительную машину для выполнения четырех арифметических действий.
- 1878 — родился Андре Ситроен, французский автопромышленник, основатель одноименной фирмы
- 1919 — большевистские войска под командованием Николая Щорса захватили Киев
- 1919 — первая в Европе регулярная пассажирская авиалиния связала в Германии Берлин и Веймар.
- На линии использовали военные самолеты AEG J.II. В такой биплан с открытой кабиной кроме пилота помещался только один пассажир.
- 1919 — родился Андреас Папандреу, греческий политический и государственный деятель, неоднократный премьер-министр страны
- 1924 — радио Би-Би-Си начало передавать из обсерватории Гринвича сигналы точного времени
- 1928 — немецкий химик Адольф Виндаус впервые синтезировал витамин D, недостаток которого влечет за собой рахит.
- В том же году Виндауса за его открытие удостоили Нобелевской премии по химии
- 1944 — принято постановление политбюро ЦК КП(б) Украины и указ президиума Верховного Совета УССР об образовании украинского Народного комиссариата иностранных дел.
- Перед этим 1 февраля Верховный Совет СССР принял закон «О предоставлении союзным республикам полномочий в области внешних сношений и о преобразовании в связи с этим Народного комиссариата иностранных дел по общесоюзному в союзно-республиканский».
- Этим актом после 20-летнего перерыва были формально восстановлены права союзных республик в сфере внешнеполитической деятельности
- 1946 — вступил в силу «Договор между СССР и Польской Республикой о советско-польской государственной границе». Этому предшествовало насильственное переселение украинского и польского народов.
- 1969 — население США достигло 200 миллионов человек
- 1971 — появился фондовый индекс NASDAQ («Автоматизированные котировки Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам США»). Это американский внебиржевой рынок, специализирующийся на акциях высокотехнологичных компаний (производство электроники, программного обеспечения и т.п.)
- 1982 — из-за польских событий Великобритания ввела экономические санкции против СССР
- 1986 — в СССР приняты постановления о создании кооперативов в сфере потребления, общественного питания и услуг. Это стало первым шагом к возрождению частного бизнеса.
- 1991 — столица Киргизии, 65 лет носившая имя Фрунзе, переименованная в Бишкек
- 1992 — Украина установила дипломатические отношения с Норвегией
- 2009 — сомалийские пираты освободили судно «Фаина», захваченное во время рейса из Николаева в Момбасу еще 25 сентября 2008 г.< /li>
Корабль под флагом Белиза, принадлежащий панамской компании, перевозил военный груз, предназначенный для Кении. В экипаж входили 17 граждан Украины, трое – России и один латвиец. 4 февраля израильский владелец «Фаины» заплатил $3,2 млн. выкупа, и 5 числа последняя группа пиратов покинула борт судна; оно направилось в Момбасу.
Впоследствии появились данные, что танки и другое вооружение Кения реэкспортировала в воюющий Судан вопреки санкциям ООН