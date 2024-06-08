Де відключать світло в Одесі 8 червня: адреси

Де відключать світло в Одесі 8 червня: адреси

Незважаючи на те, що стабілізаційні відключення світла сьогодні, у суботу, 8 червня 2024 року, принаймні у першій половині дня не діють, в Одесі низка вулиць залишиться без електропостачання через планові ремонтні роботи.

Про це повідомляє Телеграм-канал «Одеса Офіційно».

Як повідомляється, сьогоднішні відключення можуть торкнутися мешканців таких вулиць:

Центральний РЕМ

  • Ковальська, 59;
  • Преображенська, 41, 43, 66, 60, 62;
  • пров. Онілової, 3, 4, 6, 8/10, 9, 12, 14;
  • сквер Старобазарний, 3, 7;
  • Троїцька, 44, 46, 45-49/51, 35,39, 56-60;
  • Успенська, 60-64, 97-105, 89;
  • пр. Українських Героїв (Олександрівський), 27;
  • пров. Покровський, 10-16;
  • пров. Нечипоренка, 8-14, 15;
  • Новосельського, 106-110.

Роботи до 19:00

Читайте також: З 8 червня в Одесі та області змінюються графіки відключення світла

Північний РЕМ

  • 10-та лінія на житловому масиві, 4-18;
  • 11-а лінія на житловому масиві, 7-13, 12-16;
  • 12-а лінія на житловому масиві, 14-18;
  • 9-а лінія на житловому масиві, 11-17, 12-18а;
  • Керченська, 101-131;
  • пров. 2-й Керченський, 1-15;
  • бульвар Десантний, 1, 16, 18;
  • Капітана Кузнєцова, 92-102.

Роботи до 19:00

Південний РЕМ

  • Друга, 20;
  • Василя Симоненка, 2а.

Роботи до 15:00.

Ви також можете дізнатися: Де зарядити телефон, якщо немає світла: шукаємо адресу найближчого пункту незламності.

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