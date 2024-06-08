Де відключать світло в Одесі 8 червня: адреси

Незважаючи на те, що стабілізаційні відключення світла сьогодні, у суботу, 8 червня 2024 року, принаймні у першій половині дня не діють, в Одесі низка вулиць залишиться без електропостачання через планові ремонтні роботи.
Про це повідомляє Телеграм-канал «Одеса Офіційно».
Як повідомляється, сьогоднішні відключення можуть торкнутися мешканців таких вулиць:
Центральний РЕМ
- Ковальська, 59;
- Преображенська, 41, 43, 66, 60, 62;
- пров. Онілової, 3, 4, 6, 8/10, 9, 12, 14;
- сквер Старобазарний, 3, 7;
- Троїцька, 44, 46, 45-49/51, 35,39, 56-60;
- Успенська, 60-64, 97-105, 89;
- пр. Українських Героїв (Олександрівський), 27;
- пров. Покровський, 10-16;
- пров. Нечипоренка, 8-14, 15;
- Новосельського, 106-110.
Роботи до 19:00
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Північний РЕМ
- 10-та лінія на житловому масиві, 4-18;
- 11-а лінія на житловому масиві, 7-13, 12-16;
- 12-а лінія на житловому масиві, 14-18;
- 9-а лінія на житловому масиві, 11-17, 12-18а;
- Керченська, 101-131;
- пров. 2-й Керченський, 1-15;
- бульвар Десантний, 1, 16, 18;
- Капітана Кузнєцова, 92-102.
Роботи до 19:00
Південний РЕМ
- Друга, 20;
- Василя Симоненка, 2а.
Роботи до 15:00.
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