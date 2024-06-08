Где отключат свет в Одессе 8 июня: адреса

Где отключат свет в Одессе 8 июня: адреса

Несмотря на то, что стабилизационные отключения света сегодня, в субботу, 8 июня 2024 года, по крайней мере в первой половине дня не действуют, в Одессе ряд улиц останется без электроснабжения по причине плановых ремонтных работ.

Об этом информирует Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно».

Как сообщается, сегодняшний отключения могут затронуть жителей таких улиц:

Центральный РЭС

  • Кузнечная, 59;
  • Преображенская, 41, 43, 66, 60, 62;
  • пер. Ониловой, 3, 4, 6, 8/10, 9, 12, 14;
  • сквер Старобазарный, 3, 7;
  • Троицкая, 44,  46, 45-49/51, 35,39, 56-60;
  • Успенская, 60-64, 97-105, 89;
  • пр. Украинских Героев (Александровский), 27;
  • пер. Покровский, 10-16;
  • пер. Нечипоренко, 8-14, 15;
  • Новосельского, 106-110.

Работы до 19:00

Читайте также: С 8 июня в Одессе и области меняются графики отключения света

Северный РЭС

  • 10-я линия на жилом массиве, 4-18;
  • 11-я линия на жилом массиве, 7-13, 12-16;
  • 12-я линия на жилом массиве, 14-18;
  • 9-я линия на жилом массиве, 11- 17, 12-18а;
  • Керченская, 101-131;
  • пер. 2-й Керченский, 1-15;
  • бульвар Десантный, 1, 16, 18;
  • Капитана Кузнецова, 92-102.

Работы до 19:00

Южный РЭС

  • Вторая, 20;
  • Василия Симоненко, 2а.

Работы до 15:00.

Вы также можете узнать: Где зарядить телефон, если нет света: ищем адрес ближайшего пункта незламности.

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