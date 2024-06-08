Где отключат свет в Одессе 8 июня: адреса

Несмотря на то, что стабилизационные отключения света сегодня, в субботу, 8 июня 2024 года, по крайней мере в первой половине дня не действуют, в Одессе ряд улиц останется без электроснабжения по причине плановых ремонтных работ.
Об этом информирует Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно».
Как сообщается, сегодняшний отключения могут затронуть жителей таких улиц:
Центральный РЭС
- Кузнечная, 59;
- Преображенская, 41, 43, 66, 60, 62;
- пер. Ониловой, 3, 4, 6, 8/10, 9, 12, 14;
- сквер Старобазарный, 3, 7;
- Троицкая, 44, 46, 45-49/51, 35,39, 56-60;
- Успенская, 60-64, 97-105, 89;
- пр. Украинских Героев (Александровский), 27;
- пер. Покровский, 10-16;
- пер. Нечипоренко, 8-14, 15;
- Новосельского, 106-110.
Работы до 19:00
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Северный РЭС
- 10-я линия на жилом массиве, 4-18;
- 11-я линия на жилом массиве, 7-13, 12-16;
- 12-я линия на жилом массиве, 14-18;
- 9-я линия на жилом массиве, 11- 17, 12-18а;
- Керченская, 101-131;
- пер. 2-й Керченский, 1-15;
- бульвар Десантный, 1, 16, 18;
- Капитана Кузнецова, 92-102.
Работы до 19:00
Южный РЭС
- Вторая, 20;
- Василия Симоненко, 2а.
Работы до 15:00.
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