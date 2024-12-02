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Де в Одесі сьогодні світла не буде весь день: адреси планових відключень

Де в Одесі сьогодні світла не буде весь день: адреси планових відключень

Через профілактичні роботи, які ведуть у ДТЕК Одеські електромережі, деякі абоненти Південного і Центрального РЕМ Одеси 2 грудня до вечора залишилися без світла.

Південний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • Абрикосова, 4-105,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40,
  • Рівності, 84-104,195,
  • пров. 1й Рівності, 86, 90, 197,
  • пров. Абрикосовий, 1-43,
  • пров. Рівності 92,
  • Фонтанська дор., 106/37,40,
  • Дачна, 4/2,
  • пров. Янтарний, 6-8,
  • Рибальська, 20,
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34.

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Центральний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • Квіткова, 1-21,
  • Кордонна, 25-74,
  • Косяченка, 1-54,
  • пров. Квітковий, 10,
  • пров. 1-2й Бузковий,
  • С.Ріхтера, 33-109,
  • Т.Тесс, 1-43,
  • Богуна, 6-21,
  • Ольги Благовидової (Кострова),  7-37,
  • Платанова, 1-126,
  • Радісна, 114,116,
  • пров. Бузковий, 2/2,
  • пров. Килимовий, 5-9,
  • Йоганна Гена (Бажана), 1-20,
  • проїзд Бузковий, 1-6,
  • Й.Прибіка (Мінська), 7-49,
  • Квітнева, 20-33,
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27,
  • Сільська, 29-44,
  • Туристська, 7-15,
  • Ближні Млини (Кондренка),
  • Малішевського (Гастело), 9-55,
  • Клименка, 25, 33в.
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