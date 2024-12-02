Де в Одесі сьогодні світла не буде весь день: адреси планових відключень

Хвилі, піна та згарище: прогулянка одеською Аркадією в перший день зими (фоторепортаж) Сьогодні 1 грудня – перший день зими… так, назвати погожим цей день було складно, але оскільки це все ж таки день недільний, було б просто гріх не вибратися хоча б на невелику прогулянку. Що із задоволенням і зробило «Одеське життя». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ