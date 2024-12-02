Де в Одесі сьогодні світла не буде весь день: адреси планових відключень

Через профілактичні роботи, які ведуть у ДТЕК Одеські електромережі, деякі абоненти Південного і Центрального РЕМ Одеси 2 грудня до вечора залишилися без світла.
Південний РЕМ
Роботи до 19.00:
- Абрикосова, 4-105,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Лігінська (Макаренка), 1-33,
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40,
- Рівності, 84-104,195,
- пров. 1й Рівності, 86, 90, 197,
- пров. Абрикосовий, 1-43,
- пров. Рівності 92,
- Фонтанська дор., 106/37,40,
- Дачна, 4/2,
- пров. Янтарний, 6-8,
- Рибальська, 20,
- Айвазовського (Тімірязєва), 34.
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Центральний РЕМ
Роботи до 19.00:
- Квіткова, 1-21,
- Кордонна, 25-74,
- Косяченка, 1-54,
- пров. Квітковий, 10,
- пров. 1-2й Бузковий,
- С.Ріхтера, 33-109,
- Т.Тесс, 1-43,
- Богуна, 6-21,
- Ольги Благовидової (Кострова), 7-37,
- Платанова, 1-126,
- Радісна, 114,116,
- пров. Бузковий, 2/2,
- пров. Килимовий, 5-9,
- Йоганна Гена (Бажана), 1-20,
- проїзд Бузковий, 1-6,
- Й.Прибіка (Мінська), 7-49,
- Квітнева, 20-33,
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27,
- Сільська, 29-44,
- Туристська, 7-15,
- Ближні Млини (Кондренка),
- Малішевського (Гастело), 9-55,
- Клименка, 25, 33в.