Новости Одессы и Одесской области

Где в Одессе сегодня света не будет весь день: адреса плановых отключений

Где в Одессе сегодня света не будет весь день: адреса плановых отключений

Из-за профилактических работ, которые ведут в ДТЭК Одесские электросети, некоторые абоненты Южного и Центрального РЭС Одессы 2 декабря до вечера остались без света.

Южный РЭС

Работы до 19.00:

  • Абрикосовая, 4-105,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40,
  • Равенства, 84-104,195,
  • пер. 1й Равенства, 86, 90, 197,
  • пер. Абрикосовый, 1-43,
  • пер. Равенства 92,
  • Фонтанская дор, 106/37,40,
  • Дачная, 4/2,
  • переулок Янтарный, 6-8,
  • Рыбальская, 20,
  • Айвазовского (Тимирязева), 34.

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Центральный РЭС

Работы до 19.00:

  • Цветочная, 1-21,
  • Кордонная, 25-74,
  • Косяченко, 1-54,
  • переулок Цветочный, 10,
  • переулок 1-2й Сиреневый,
  • С.Рихтера, 33-109,
  • Т.Тесс, 1-43,
  • Богуна, 6-21,
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37,
  • Платанова, 1-126,
  • Радостная, 114,116,
  • переулок Сиреневый, 2/2,
  • пер. Ковровый, 5-9,
  • Иоганна Гена (Бажана), 1-20,
  • проезд Сиреневый, 1-6,
  • Й.Прибика (Минская), 7-49,
  • Апрельская, 20-33,
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27,
  • Сельская, 29-44,
  • Туристская, 7-15,
  • Ближние Мельницы (Кондренко),
  • Малишевского (Гастело), 9-55,
  • Клименко, 25, 33в.

 

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