Где в Одессе сегодня света не будет весь день: адреса плановых отключений

Из-за профилактических работ, которые ведут в ДТЭК Одесские электросети, некоторые абоненты Южного и Центрального РЭС Одессы 2 декабря до вечера остались без света.
Южный РЭС
Работы до 19.00:
- Абрикосовая, 4-105,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40,
- Равенства, 84-104,195,
- пер. 1й Равенства, 86, 90, 197,
- пер. Абрикосовый, 1-43,
- пер. Равенства 92,
- Фонтанская дор, 106/37,40,
- Дачная, 4/2,
- переулок Янтарный, 6-8,
- Рыбальская, 20,
- Айвазовского (Тимирязева), 34.
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Центральный РЭС
Работы до 19.00:
- Цветочная, 1-21,
- Кордонная, 25-74,
- Косяченко, 1-54,
- переулок Цветочный, 10,
- переулок 1-2й Сиреневый,
- С.Рихтера, 33-109,
- Т.Тесс, 1-43,
- Богуна, 6-21,
- Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37,
- Платанова, 1-126,
- Радостная, 114,116,
- переулок Сиреневый, 2/2,
- пер. Ковровый, 5-9,
- Иоганна Гена (Бажана), 1-20,
- проезд Сиреневый, 1-6,
- Й.Прибика (Минская), 7-49,
- Апрельская, 20-33,
- Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27,
- Сельская, 29-44,
- Туристская, 7-15,
- Ближние Мельницы (Кондренко),
- Малишевского (Гастело), 9-55,
- Клименко, 25, 33в.