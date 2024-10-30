Де в Одесі сьогодні не буде світла через планові роботи: адреси

В Одесі сьогодні проводять ремонтні роботи на електромережах. ДТЕК «Одеські електромережі» повідомляє, хто 30 жовтня 2024 року проведе день без світла.
Південний РЕМ
- Правди,
- Дача Ковалевського, 142 з лініями, 144-144/корп.9,
- з 1-ї по 6-у лінію Марії Демченко,
- пров. 3-й Амундсена, 6/2-6/корп.7, 6а,
- вул. Кастуся Калиновського (вул. Білоруська), 2-38,
- вул. Вершинна, 1-33,
- вул. Естонська,
- вул. Просвіти,
- пров. Гетьманський, 4,
- вул. Миколи Огренича,
- пров. Естонський, 1-13,
- вул. Горіхова, 196,
- пров. Амундсена, 5-11,
- пров. Ковалевського, 9,
- вул. Бедзая (Якутська), 2-10,
- вул. Вірського, 1-4,
- вул. Дениса Максишка (вул. Марії Демченко), 1-97,
- пров. 2-й Амундсена, 3/корп.4,
- вул. Абрикосова, 4-105,
- вул. Дубовий Гай,
- ул. Бориса Едурдса (Писарева), 28-40в,
- вул. Рівності, 88-195,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- пров. Рівності, 92,
- дорога Фонтанська, 106/37, 40,
- пров. Янтарний,
- вул. Дачна, 5-35,
- вул. Левітана, 113а-116,
- вул. Лігінська (Макаренка), 1-33,
- вул. Рибальська, 20,
- вул. Айвазовського (Тімірязєва), 34,
- пров. 1-й Рівності, 86-197,
- пров. Дачний, 1-5/корп.1,
- вул. Львівська, 7а-48т,
- вул. Сумська, 3,
- вул. Ялинкова, 2-38а,
- пров. Львівський, 2,
- вул. Ахматової, 1-20,
- вул. Давида Бурлюка (вул. Гаршина), 8-30,
- вул. Кришталева, 1,
- пров. 2-й Дачний, 1-9а,
- пров. Соні Делоне (пров. Гаршина), 3-22а,
- пров. Літній, 5,
- пров. Рівний, 1-11б,
- пров. Львівський, 2/корп.1,
- вул. Друга, 20,
- вул. Миколи Троїцького, 3Б,
- вул. Симоненка, 2А.
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Центральний РЕМ
Роботи до 19.00:
- Квіткова, 1-21,
- Косяченка, 1-54,
- пров. Квітковий, 10,
- вул. Святослава Ріхтера, 8-109,
- Тетяни Тесс, 1-60,
- дорога Овідіопольська, 3/1,
- Ольги Благовидової (Кострова), 7-37,
- вул. Богуна, 6а,12/2,21,
- Платанова, 1-126,
- вул. Радісна, 114, 116,
- пров. 1-й Бузковий, 1-6,
- пров. 2-й Бузковий, 1-19,
- пров. Бузковий, 2/корп.2,
- пров. Килимовий, 5-9,
- проїзд Бузковий, 1-6,
- вул. Гранатна, 1-16б,
- Івана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54,
- Олексія Вадатурського (Маршала Малиновського), 79-152,
- Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-51,
- пров. Гранатний, 2-8/корп.1,
- пров. Кордонний, 1-35,
- пров. Малиновський, 7,
- Бажана, 1-20,
- вул. Квітнева, 1-33/1,
- Сільська, 7-44,
- вул. Туристська, 1-19,
- вул. Йозефа Прибіка (Мінська),
- пров. Короткий, 2-4,
- Композитора Лятошинського (Перепечка), 58-99,
- вул. Ближні Млини (Кондренка), 1-79,
- вул. Текстильників, 1-14а,
- пров. Мостовий, 1-4,
- вул. Малішевського (Гастелло), 9-55,
- вул. Квіткова, 15, 17,
- вул. Клименка, 25, 33в,
- вул. Кордонна, 3А-74,
- вул. Ференца Ліста (Єліна),
- пров. Парашутний, 1,1б,
- пров. Костянтина Пігрова (пров. Спартаківський), 25-63,
- Гранатна, 17-25,
- Тіниста, 9/12,
- Композитора Вербицького (О. Вронського), 52-63а,
- Миколи Лисенка (Корнюшина),
- пров.Туристський, 2-12б.
Північний РЕМ
Роботи до 19.00:
- Миколаївська дор.,
- Червона, Андріївського,
- Церковна,
- Ч.Козацтва,
- Дніпровська,
- Донецька,
- Лесі Українки,
- Котлєєвська (Ломоносова),
- Маріупольська (Ростовська),
- Князя Володимира Великого (Добровольського),
- Пісочна, Соляна,
- пров. Пісочний,
- Вишнева,
- пров.Вишневий,
- Бахмутська (Курська),
- Пересипська,
- Балтська дор.,
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня),
- пров. Савранський (Більшовицький),
- Рельєфна, Міцкевича,
- Дем’янова,
- Луцька, Яблучна,
- Ракетна,
- Каришковського,
- пров. з 1-9й Балтський,
- з 4-12 лінія на ж/м, з 36-55 лінія на ж/м,
- Жоліо Кюрі,
- Жевахова гора,
- Ринкова,
- пров. з 1-13й Чорноморський,
- Роздольна,
- Серогодського,
- Шептицького,
- Центральна,
- Луценка
- Локомотивна,
- Керченська,
- пров. 2й Керченський,
- Степова,
- Перемоги,
- Сімферопольська,
- Кінноармійська,
- Мелітопольська,
- Кап.Кузнєцова,
- Кримська.