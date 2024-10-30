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Де в Одесі сьогодні не буде світла через планові роботи: адреси

Де в Одесі сьогодні не буде світла через планові роботи: адреси

В Одесі сьогодні проводять ремонтні роботи на електромережах. ДТЕК «Одеські електромережі» повідомляє, хто 30 жовтня 2024 року проведе день без світла.

Південний РЕМ

  • Правди,
  • Дача Ковалевського, 142 з лініями, 144-144/корп.9,
  • з 1-ї по 6-у лінію Марії Демченко,
  • пров. 3-й Амундсена, 6/2-6/корп.7, 6а,
  • вул. Кастуся Калиновського (вул. Білоруська), 2-38,
  • вул. Вершинна, 1-33,
  • вул. Естонська,
  • вул. Просвіти,
  • пров. Гетьманський, 4,
  • вул. Миколи Огренича,
  • пров. Естонський, 1-13,
  • вул. Горіхова, 196,
  • пров. Амундсена, 5-11,
  • пров. Ковалевського, 9,
  • вул. Бедзая (Якутська), 2-10,
  • вул. Вірського, 1-4,
  • вул. Дениса Максишка (вул. Марії Демченко), 1-97,
  • пров. 2-й Амундсена, 3/корп.4,
  • вул. Абрикосова, 4-105,
  • вул. Дубовий Гай,
  • ул. Бориса Едурдса (Писарева), 28-40в,
  • вул. Рівності, 88-195,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • пров. Рівності, 92,
  • дорога Фонтанська, 106/37, 40,
  • пров. Янтарний,
  • вул. Дачна, 5-35,
  • вул. Левітана, 113а-116,
  • вул. Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • вул. Рибальська, 20,
  • вул. Айвазовського (Тімірязєва), 34,
  • пров. 1-й Рівності, 86-197,
  • пров. Дачний, 1-5/корп.1,
  • вул. Львівська, 7а-48т,
  • вул. Сумська, 3,
  • вул. Ялинкова, 2-38а,
  • пров. Львівський, 2,
  • вул. Ахматової, 1-20,
  • вул. Давида Бурлюка (вул. Гаршина), 8-30,
  • вул. Кришталева, 1,
  • пров. 2-й Дачний, 1-9а,
  • пров. Соні Делоне (пров. Гаршина), 3-22а,
  • пров. Літній, 5,
  • пров. Рівний, 1-11б,
  • пров. Львівський, 2/корп.1,
  • вул. Друга, 20,
  • вул. Миколи Троїцького, 3Б,
  • вул. Симоненка, 2А.

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Центральний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • Квіткова, 1-21,
  • Косяченка, 1-54,
  • пров. Квітковий, 10,
  • вул. Святослава Ріхтера, 8-109,
  • Тетяни Тесс, 1-60,
  • дорога Овідіопольська, 3/1,
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7-37,
  • вул. Богуна, 6а,12/2,21,
  • Платанова, 1-126,
  • вул. Радісна, 114, 116,
  • пров. 1-й Бузковий, 1-6,
  • пров. 2-й Бузковий, 1-19,
  • пров. Бузковий, 2/корп.2,
  • пров. Килимовий, 5-9,
  • проїзд Бузковий, 1-6,
  • вул. Гранатна, 1-16б,
  • Івана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54,
  • Олексія Вадатурського (Маршала Малиновського), 79-152,
  • Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-51,
  • пров. Гранатний, 2-8/корп.1,
  • пров. Кордонний, 1-35,
  • пров. Малиновський, 7,
  • Бажана, 1-20,
  • вул. Квітнева, 1-33/1,
  • Сільська, 7-44,
  • вул. Туристська, 1-19,
  • вул. Йозефа Прибіка (Мінська),
  • пров. Короткий, 2-4,
  • Композитора Лятошинського (Перепечка), 58-99,
  • вул. Ближні Млини (Кондренка), 1-79,
  • вул. Текстильників, 1-14а,
  • пров. Мостовий, 1-4,
  • вул. Малішевського (Гастелло), 9-55,
  • вул. Квіткова, 15, 17,
  • вул. Клименка, 25, 33в,
  • вул. Кордонна, 3А-74,
  • вул. Ференца Ліста (Єліна),
  • пров. Парашутний, 1,1б,
  • пров. Костянтина Пігрова (пров. Спартаківський), 25-63,
  • Гранатна, 17-25,
  • Тіниста, 9/12,
  • Композитора Вербицького (О. Вронського), 52-63а,
  • Миколи Лисенка (Корнюшина),
  • пров.Туристський, 2-12б.

Північний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • Миколаївська дор.,
  • Червона, Андріївського,
  • Церковна,
  • Ч.Козацтва,
  • Дніпровська,
  • Донецька,
  • Лесі Українки,
  • Котлєєвська (Ломоносова),
  • Маріупольська (Ростовська),
  • Князя Володимира Великого (Добровольського),
  • Пісочна, Соляна,
  • пров. Пісочний,
  • Вишнева,
  • пров.Вишневий,
  • Бахмутська (Курська),
  • Пересипська,
  • Балтська дор.,
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня),
  • пров. Савранський (Більшовицький),
  • Рельєфна, Міцкевича,
  • Дем’янова,
  • Луцька, Яблучна,
  • Ракетна,
  • Каришковського,
  • пров. з 1-9й Балтський,
  • з 4-12 лінія на ж/м, з 36-55 лінія на ж/м,
  • Жоліо Кюрі,
  • Жевахова гора,
  • Ринкова,
  • пров. з 1-13й Чорноморський,
  • Роздольна,
  • Серогодського,
  • Шептицького,
  • Центральна,
  • Луценка
  • Локомотивна,
  • Керченська,
  • пров. 2й Керченський,
  • Степова,
  • Перемоги,
  • Сімферопольська,
  • Кінноармійська,
  • Мелітопольська,
  • Кап.Кузнєцова,
  • Кримська.

 

 

 

 

 

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