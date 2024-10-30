Где в Одессе сегодня не будет света из-за плановых работ: адреса

В Одессе сегодня проводят ремонтные работы на электросетях. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает, кто 30 октября 2024 года проведет день без света.
Южный РЭС
- Правды,
- Дача Ковалевского, 142 с линиями, 144-144/корп.9,
- с 1-й по 6-ю линию Марии Демченко,
- пер. 3-й Амундсена, 6/2-6/корп.7, 6а,
- ул. Кастуся Калиновского (ул. Белорусская), 2-38,
- ул. Вершинная, 1-33,
- ул. Эстонская,
- ул. Просвещения,
- переулок Гетманский, 4,
- ул. Николая Огренича,
- переулок Эстонский, 1-13,
- ул. Ореховая, 196,
- пер. Амундсена, 5-11,
- пер. Ковалевского, 9,
- ул. Бедзая (Якутская), 2-10,
- ул. Вирского, 1-4,
- ул. Дениса Максишко (ул. Марии Демченко), 1-97,
- пер. 2-й Амундсена, 3/корп.4,
- ул. Абрикосовая, 4-105,
- ул. Дубовая Роща,
- ул. Бориса Эдурдса (Писарева), 28-40в,
- ул. Равенства, 88-195,
- переулок Абрикосовый, 1-29,
- переулок Равенства, 92,
- дорога Фонтанская, 106/37, 40,
- переулок Янтарный,
- ул. Дачная, 5-35,
- ул. Левитана, 113а-116,
- ул. Лигинская (Макаренко), 1-33,
- ул. Рыбальская, 20,
- ул. Айвазовского (Тимирязева), 34,
- переулок 1-й Равенства, 86-197,
- переулок Дачный, 1-5/корп.1,
- ул. Львовская, 7а-48т,
- ул. Сумская, 3,
- ул. Елочная, 2-38а,
- переулок Львовский, 2,
- ул. Ахматовой, 1-20,
- ул. Давида Бурлюка (ул. Гаршина), 8-30,
- ул. Хрустальная, 1,
- переулок 2-й Дачный, 1-9а,
- переулок Сони Делоне (переулок Гаршина), 3-22а,
- переулок Летний, 5,
- переулок Ровный, 1-11б,
- переулок Львовский, 2/корп.1,
- ул. Вторая, 20,
- ул. Николая Троицкого, 3Б,
- ул. Симоненко, 2А.
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Центральный РЭС
Работы до 19.00:
- Цветочная, 1-21,
- Косяченко, 1-54,
- пер. Цветочный, 10,
- ул. Святослава Рихтера, 8-109,
- Татьяны Тесс, 1-60,
- дорога Овидиопольская, 3/1,
- Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37,
- ул. Богуна, 6а,12/2,21,
- Платанова, 1-126,
- ул. Радостная, 114, 116,
- переулок 1-й Сиреневый, 1-6,
- переулок 2-й Сиреневый, 1-19,
- переулок Сиреневый, 2/корп.2,
- переулок Ковровый, 5-9,
- проезд Сиреневый, 1-6,
- ул. Гранатная, 1-16б,
- Ивана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54,
- Алексея Вадатурского (Маршала Малиновского), 79-152,
- Анны Михайленко (Спартаковская), 6-51,
- переулок Гранатный, 2-8/корп.1,
- переулок Кордонный, 1-35,
- переулок Малиновский, 7,
- Бажана, 1-20,
- ул. Апрельская, 1-33/1,
- Сельская, 7-44,
- ул. Туристская, 1-19,
- ул. Йозефа Прибика (Минская),
- переулок Короткий, 2-4,
- Композитора Лятошинского (Перепечка), 58-99,
- ул. Ближние Мельницы (Кондренко), 1-79,
- ул. Текстильщиков, 1-14а,
- переулок Мостовой, 1-4,
- ул. Малишевского (Гастелло), 9-55,
- ул. Цветочная, 15, 17,
- ул. Клименко, 25, 33в,
- ул. Кордонная, 3А-74,
- ул. Ференца Листа (Елина),
- переулок Парашютный, 1,1б,
- переулок Константина Пигрова (пер. Спартаковский), 25-63,
- Гранатная, 17-25,
- Тенистая, 9/12,
- Композитора Вербицкого (А. Вронского), 52-63а,
- Николая Лысенко (Корнюшина),
- пров.Туристский, 2-12б.
Северный РЭС
Работы до 19.00:
- Николаевская дор.,
- Красная, Андреевского,
- Церковная,
- Ч.Казачества,
- Днепровская,
- Донецкая,
- Леси Украинки,
- Котлеевская (Ломоносова),
- Мариупольская (Ростовская),
- Князя Владимира Великого (Добровольского),
- Песочная,
- Соляная,
- пер. Песочный,
- Вишневая,
- пер.Вишневый,
- Бахмутская (Курская),
- Пересыпская,
- Балтская дор,
- Викандера и Ларсена (Восьмого марта),
- пер. Савранский (Большевицкий),
- Рельефная,
- Мицкевича,
- Демьянова,
- Луцкая,
- Яблочная,
- Ракетная,
- Карышковского,
- пер. с 1-9й Балтский,
- с 4-12 линия на ж/м,
- с 36-55 линия на ж/м,
- Жолио Кюри,
- Жевахова гора,
- Рыночная,
- пер. с 1-13й Черноморский,
- Раздольный,
- Серогодского,
- Шептицкого,
- Центральная,
- Луценко
- Локомотивная,
- Керченская,
- пер. 2й Керченский,
- Степная,
- Победы,
- Симферопольская,
- Конноармейская,
- Мелитопольская,
- Кап.Кузнецова,
- Крымская.