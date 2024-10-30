Новости Одессы и Одесской области

Где в Одессе сегодня не будет света из-за плановых работ: адреса

Где в Одессе сегодня не будет света из-за плановых работ: адреса

В Одессе сегодня проводят ремонтные работы на электросетях. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает, кто 30 октября 2024 года проведет день без света.

Южный РЭС

  • Правды,
  • Дача Ковалевского, 142 с линиями, 144-144/корп.9,
  • с 1-й по 6-ю линию Марии Демченко,
  • пер. 3-й Амундсена, 6/2-6/корп.7, 6а,
  • ул. Кастуся Калиновского (ул. Белорусская), 2-38,
  • ул. Вершинная, 1-33,
  • ул. Эстонская,
  • ул. Просвещения,
  • переулок Гетманский, 4,
  • ул. Николая Огренича,
  • переулок Эстонский, 1-13,
  • ул. Ореховая, 196,
  • пер. Амундсена, 5-11,
  • пер. Ковалевского, 9,
  • ул. Бедзая (Якутская), 2-10,
  • ул. Вирского, 1-4,
  • ул. Дениса Максишко (ул. Марии Демченко), 1-97,
  • пер. 2-й Амундсена, 3/корп.4,
  • ул. Абрикосовая, 4-105,
  • ул. Дубовая Роща,
  • ул. Бориса Эдурдса (Писарева), 28-40в,
  • ул. Равенства, 88-195,
  • переулок Абрикосовый, 1-29,
  • переулок Равенства, 92,
  • дорога Фонтанская, 106/37, 40,
  • переулок Янтарный,
  • ул. Дачная, 5-35,
  • ул. Левитана, 113а-116,
  • ул. Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • ул. Рыбальская, 20,
  • ул. Айвазовского (Тимирязева), 34,
  • переулок 1-й Равенства, 86-197,
  • переулок Дачный, 1-5/корп.1,
  • ул. Львовская, 7а-48т,
  • ул. Сумская, 3,
  • ул. Елочная, 2-38а,
  • переулок Львовский, 2,
  • ул. Ахматовой, 1-20,
  • ул. Давида Бурлюка (ул. Гаршина), 8-30,
  • ул. Хрустальная, 1,
  • переулок 2-й Дачный, 1-9а,
  • переулок Сони Делоне (переулок Гаршина), 3-22а,
  • переулок Летний, 5,
  • переулок Ровный, 1-11б,
  • переулок Львовский, 2/корп.1,
  • ул. Вторая, 20,
  • ул. Николая Троицкого, 3Б,
  • ул. Симоненко, 2А.

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Центральный РЭС

Работы до 19.00:

  • Цветочная, 1-21,
  • Косяченко, 1-54,
  • пер. Цветочный, 10,
  • ул. Святослава Рихтера, 8-109,
  • Татьяны Тесс, 1-60,
  • дорога Овидиопольская, 3/1,
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37,
  • ул. Богуна, 6а,12/2,21,
  • Платанова, 1-126,
  • ул. Радостная, 114, 116,
  • переулок 1-й Сиреневый, 1-6,
  • переулок 2-й Сиреневый, 1-19,
  • переулок Сиреневый, 2/корп.2,
  • переулок Ковровый, 5-9,
  • проезд Сиреневый, 1-6,
  • ул. Гранатная, 1-16б,
  • Ивана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54,
  • Алексея Вадатурского (Маршала Малиновского), 79-152,
  • Анны Михайленко (Спартаковская), 6-51,
  • переулок Гранатный, 2-8/корп.1,
  • переулок Кордонный, 1-35,
  • переулок Малиновский, 7,
  • Бажана, 1-20,
  • ул. Апрельская, 1-33/1,
  • Сельская, 7-44,
  • ул. Туристская, 1-19,
  • ул. Йозефа Прибика (Минская),
  • переулок Короткий, 2-4,
  • Композитора Лятошинского (Перепечка), 58-99,
  • ул. Ближние Мельницы (Кондренко), 1-79,
  • ул. Текстильщиков, 1-14а,
  • переулок Мостовой, 1-4,
  • ул. Малишевского (Гастелло), 9-55,
  • ул. Цветочная, 15, 17,
  • ул. Клименко, 25, 33в,
  • ул. Кордонная, 3А-74,
  • ул. Ференца Листа (Елина),
  • переулок Парашютный, 1,1б,
  • переулок Константина Пигрова (пер. Спартаковский), 25-63,
  • Гранатная, 17-25,
  • Тенистая, 9/12,
  • Композитора Вербицкого (А. Вронского), 52-63а,
  • Николая Лысенко (Корнюшина),
  • пров.Туристский, 2-12б.

Северный РЭС

Работы до 19.00:

  • Николаевская дор.,
  • Красная, Андреевского,
  • Церковная,
  • Ч.Казачества,
  • Днепровская,
  • Донецкая,
  • Леси Украинки,
  • Котлеевская (Ломоносова),
  • Мариупольская (Ростовская),
  • Князя Владимира Великого (Добровольского),
  • Песочная,
  • Соляная,
  • пер. Песочный,
  • Вишневая,
  • пер.Вишневый,
  • Бахмутская (Курская),
  • Пересыпская,
  • Балтская дор,
  • Викандера и Ларсена (Восьмого марта),
  • пер. Савранский (Большевицкий),
  • Рельефная,
  • Мицкевича,
  • Демьянова,
  • Луцкая,
  • Яблочная,
  • Ракетная,
  • Карышковского,
  • пер. с 1-9й Балтский,
  • с 4-12 линия на ж/м,
  • с 36-55 линия на ж/м,
  • Жолио Кюри,
  • Жевахова гора,
  • Рыночная,
  • пер. с 1-13й Черноморский,
  • Раздольный,
  • Серогодского,
  • Шептицкого,
  • Центральная,
  • Луценко
  • Локомотивная,
  • Керченская,
  • пер. 2й Керченский,
  • Степная,
  • Победы,
  • Симферопольская,
  • Конноармейская,
  • Мелитопольская,
  • Кап.Кузнецова,
  • Крымская.

 

 

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