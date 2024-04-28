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Де і чому в Одесі не буде світла 28 квітня

Де і чому в Одесі не буде світла 28 квітня

Сьогодні, у неділю, 28 квітня 2024 року, в Одесі без світла залишилася частина Пересипського району, підключеного до північної енергорозподільчої мережі. Причина – ремонтні роботи, які продовжаться орієнтовно до вечора.

За інформацією прес-служби Одеської міськради, світла не буде за такими адресами:

  • вул. Героїв оборони Одеси, 16, 18, 20;
  • вул. Дніпровська;
  • вул. Донецька;
  • вул. Лесі Українки;
  • вул. Лиманна;
  • вул. Котлєєвська (Ломоносова), 26, 27;
  • вул. Лузанівська;
  • вул. Дембрівська (Цимлянська);
  • пров. 1-й Лузанівський, 10, 12, 14;
  • пров. 1-й, 2-й Першотравневий,
  • просп. Добровольського, 70.

Роботи триватимуть до 18:00.

Раніше уряд ухвалив рішення про продовження пільгової ціни на електроенергію для населення у розмірі 2,64 грн за кіловат до кінця травня.

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