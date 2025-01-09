Центр адмінпослуг в Одесі почав надавати дві важливі послуги для водіїв

У Центрі надання адміністративних послуг за адресою проспект Князя Володимира Великого, 106 відтепер можна обміняти або отримати нове водійське посвідчення замість загубленого.
Про це повідомили в Департаменті надання адміністративних послуг Одеської міськради.
З 8 січня 2025 року розпочато прийом документів на такі послуги:
- Обмін посвідчення водія на право керування транспортними засобами (без складання іспитів);
- Видача нового посвідчення водія на право керування транспортними засобами замість втраченого або викраденого.
Отримати послугу або інформацію про перелік необхідних документів можливо за попереднім записом в електронній черзі або за телефоном 705-55-55.
Нагадаємо, Кабмін додав нову адміністративну послугу, яка передбачає одночасне оформлення в Центрах адмінпослуг внутрішнього паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон.