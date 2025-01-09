Центр адмінпослуг в Одесі почав надавати дві важливі послуги для водіїв

Про це повідомили в Департаменті надання адміністративних послуг Одеської міськради.

З 8 січня 2025 року розпочато прийом документів на такі послуги:

Обмін посвідчення водія на право керування транспортними засобами (без складання іспитів);

Видача нового посвідчення водія на право керування транспортними засобами замість втраченого або викраденого.

Отримати послугу або інформацію про перелік необхідних документів можливо за попереднім записом в електронній черзі або за телефоном 705-55-55.

Нагадаємо, Кабмін додав нову адміністративну послугу, яка передбачає одночасне оформлення в Центрах адмінпослуг внутрішнього паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон.