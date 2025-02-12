Февраль в центре Одессы, 2025 г.

Прогноз погоди в Одесі на 13 лютого

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В Одесі на завтрашній день прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів.

Вітер вночі північно-східний, вдень південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-5°С морозу, вдень 1-3°С тепла.

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Прогноз погоди в Одеській області на 13 лютого

По Одеській області в четвер очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер вночі північно-східний, вдень південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8°С морозу, місцями до 12°С морозу, вдень 1-6°С тепла.

На автошляхах області видимість добра.

Вибір редакції: Мисливці на межі виживання: чому в Одеській області проблема з відстрілом хижаків.

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