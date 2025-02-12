Февраль в центре Одессы, 2025 г.

Прогноз погоды в Одессе на 13 февраля

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В Одессе на завтрашний день прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.

Ветер ночью северо-восточный, днем южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-5°С мороза, днем 1-3°С тепла.

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Прогноз погоды в Одесской области на 13 февраля

По Одесской области в четверг ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер ночью северо-восточный, днем южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8°С мороза, местами до 12°С мороза, днем 1-6°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

Выбор редакции: Охотники на грани выживания: почему в Одесской области проблема с отстрелом хищников.

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