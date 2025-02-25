У компанії повідомляють, що причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.

Обмеження будуть застосовуватися в період з 16:00 до 19:00 години.

В той же час відключення побутових споживачів поки що не прогнозується.

При цьому енергетики нагадують, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися та просять споживати електроенергію ощадливо.

Також нагадаємо, що у Київському районі Одеси енергетики продовжують ремонт обладнання, що постраждав під час обстрілу 18 лютого. Відключення світла триватиме до закінчення роботи.

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