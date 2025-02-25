В компании сообщают, что причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак.

Ограничения будут применяться в период с 16:00 до 19:00 часов.

В то же время отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется.

При этом энергетики напоминают, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться и просят потреблять электроэнергию бережливо.

Также напомним, что в Киевском районе Одессы энергетики продолжают ремонт оборудования, пострадавшего во время обстрела 18 февраля. Отключения света продолжатся до окончания работ.

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