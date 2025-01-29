За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у середу, 29 січня, очікується сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Варто зазначити, що всі прогнози вчених – попередні, оскільки сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.

Який вплив на людину має магнітна буря

Помірні магнітні бурі здатні відчути тільки люди, які більш схильні до коливань погоди і геомагнітної обстановки. Бурі з індексами вище 4 – це бурі, які можуть відчувати більшість людей на планеті.

Під час бурь червоного рівня можливий також збій у роботі джерел зв’язку – радіочастоти, супутники, GPRS, мобільний зв’язок.

Вчені провели чимало досліджень на тему магнітних бур і багато з них підтверджують вплив на людину. У такі дні люди частіше скаржаться на погане самопочуття, втому, загострення хронічних захворювань.

Одне з досліджень з’ясувало, що сильні магнітні бурі здатні впливати на біоелектричні процеси в організмі людини і спричиняти порушення сну, зниження працездатності, підвищення тривожності.

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